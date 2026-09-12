پاسخ جنجالی سفارت ایران به ادعای ترامپ

سفارت ایران در کشور غنا در پاسخ به ترامپ اعلام کرد: شما خود تروریسم هستید! و ما دشمن شما هستیم، چرا که ما دشمن تروریسم هستیم.

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در غنا در پاسخ به اتهام زنی دوباره ترامپ ـ که ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود ـ نوشت؛

شما بودید که داعش را به وجود آوردید.

شما نسل‌کشی در غزه را تسلیح می‌کنید.

شما مدرسه ما در میناب را بمباران کردید.

شما بمب‌ها را روی کودکان در لامرد آزمایش کردید.

شما تنها کسی هستید که تا به حال بمب اتم استفاده کرده است.

شما خود تروریسم هستید! و ما دشمن شما هستیم، چرا که ما دشمن تروریسم هستیم.