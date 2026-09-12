نبض خبر
عکس العمل ایرانی تحت تعقیب اف بی آی
دادگستری آمریکا و اف بی آی در سال 1400 اسامی و مشخصات افرادی را که ادعا شده بود قصد داشتند مسیح علینژاد را از نیویورک در آمریکا ربوده و سپس به ونزوئلا و از آنجا به ایران منتقل کنند منتشر کرده است. یکی از چهار نفر فردی به نام محمود خاضعین 42 ساله است در محافل ورزشی چهره شناخته شدهای است که تصاویری از او را در کنار مهران مدیری، سالار عقیلی، علی پروین و افشین پیروانی در فضای مجازی منتشر شده بود. حالا محمود خاضعین پس از پنچ سال در حاشیه مراسم گرامیداشتی که برای اکبر عبدی برگزار کرده بود به اتهامات درخصوص موضوع ربایش مسیح علینژاد و تشکیل پرونده توسط افبیای پاسخ داد که میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مسیح علی نژاد ربایش اف بی آی دادگستری آمریکا ویدیو تحت تعفیب
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