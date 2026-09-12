گسترش تولید ربات‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، باعث به سرعت ربات‌هایی وارد بازار شوند که قرار است جای کارگران را بگیرد و در عین حال سرعت و هزینه نیروی کار را در فرآیند تولید کاهش دهد. یکی از این مشاغل نقاشی ساختمان است که با این ربات‌ها هم کیفیت و هم سرعت اجرا به شدت افزایش می‌یابد و نقاشی یک ساختمان که روزها و هفته‌ها به طول می‌انجامید، شاید در ساعاتی قابل اجرا باشد.