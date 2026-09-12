تکنوتابناک
رباتی که نقاشهای ساختمان را بیکار میکند
گسترش تولید رباتهایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنند، باعث به سرعت رباتهایی وارد بازار شوند که قرار است جای کارگران را بگیرد و در عین حال سرعت و هزینه نیروی کار را در فرآیند تولید کاهش دهد. یکی از این مشاغل نقاشی ساختمان است که با این رباتها هم کیفیت و هم سرعت اجرا به شدت افزایش مییابد و نقاشی یک ساختمان که روزها و هفتهها به طول میانجامید، شاید در ساعاتی قابل اجرا باشد.
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