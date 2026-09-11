تصاویر انفجار خط لوله نفت دور زدن تنگه هرمز و توقف صادرات

تصاویر ماهواره‌ای از شکل‌گیری ستون دود عظیمی به طول حدود 100 کیلومتر و تداوم نقاط حرارتی در مسیر خط لوله شرق-غرب عربستان که با نام خط لوله پترولاین نیز شناخته می‌شود، در جنوب‌شرقی مدینه خبر می‌دهند. داده‌های ناسا نیز ثبت حرارت بالای 70 مگاوات در چند نقطه طی چند ساعت را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران آن را فراتر از یک فلر عادی دانسته و از احتمال 6 تا 8 نقطه اصابت و آسیب به خط لوله سخن گفته‌اند. یک مقام سعودی در گفتگو با سی‌ان‌ان مدعی شد که این حمله نه از سوی انصارالله یمن بلکه از سوی گروه‌های مقاومت مستقر در عراق صورت گرفته است. این خط لوله با ظرفیت حدود 7 میلیون بشکه در روز، مسیر اصلی عربستان برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ است و از بقیق در شرق این کشور تا ینبع در ساحل دریای سرخ امتداد دارد و به عربستان اجازه می‌دهد بخشی از نفت صادراتی خود را بدون عبور از مسیرهای دریایی خلیج فارس منتقل کند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد: ـعربستان با شدیدترین عبارات، هدف قرار گرفتن خط لوله شرق ـ غرب در مناطق ریاض و مدینه منوره را محکوم می‌کند... خط لوله شرق ـ غرب در چندین حمله پهپادی که از عراق انجام شده، هدف قرار گرفت و این حملات به مصدومیت و جراحات انسانی منجر شد... پادشاهی عربستان در این مرحله ترجیح داده است پاسخی ندهد و به درخواست نخست‌وزیر عراق، از تلاش‌های دولت عراق حمایت کند....» وزارت انرژی عربستان نیز اعلام کرد خط لوله شرق به غرب پس از چندین حمله که روز پنجشنبه که این خط لوله را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار داد، موقتاً تعطیل شد.