En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

درگذشت ناگهانی بانوی هنرمند یک گروه نمایشی

درگذشت ناگهانی ساناز فصیحی نیا، از هنرمندان فعال عرصه طراحی لباس، جامعه تئاتر و همکارانش در نمایش «کمدی آغاز» را در اندوه فرو برد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۳۵
| |
364 بازدید
هنرمند زن

به گزارش تابناک، جامعه تئاتر با خبری تلخ و ناباورانه مواجه شد. ساناز فصیحی نیا، هنرمند فعال عرصه طراحی لباس که در اجرای نمایش «کمدی آغاز» با گروه اجرایی همکاری داشت، بر اثر ایست قلبی در ۴۰ سالگی درگذشت.

فصیحی نیا در روزهای اخیر به عنوان دستیار طراح لباس در نمایش «کمدی آغاز» به کارگردانی زری اماد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر فعالیت می‌کرد و در کنار گروه اجرایی این اثر حضور داشت.

شوک به گروه «کمدی آغاز»؛ ساناز فصیحی نیا ناگهان درگذشت

خبر درگذشت این هنرمند برای اعضای گروه که در روزهای اخیر در کنار او مشغول کار بودند، بسیار سنگین و غیرمنتظره بود. بر اساس گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، محمدرضا فصیحی نیا، برادر ساناز، نیز از بازیگران نمایش «کمدی آغاز» است و اکنون در سوگ خواهر هنرمند خود نشسته است.

گروه اجرایی نمایش «کمدی آغاز» نیز در واکنش به این اتفاق تلخ، اجرای شب گذشته این اثر را به یاد ساناز فصیحی نیا تقدیم کرد و در پیامی از اندوه عمیق خود پس از این اتفاق گفت.

اعضای گروه ناوک در این پیام، ساناز فصیحی نیا را یکی از همراهان «کمدی آغاز» دانستند و تأکید کردند حضور او بخشی از خاطرات این روزهای گروه بوده است. آنها همچنین با ابراز همدردی با خانواده فصیحی نیا، به‌ویژه محمدرضا فصیحی نیا، بازیگر این نمایش و برادر داغدار ساناز، این ضایعه را تسلیت گفتند.

اجرای «کمدی آغاز» به یاد هنرمند فقید تقدیم شد

گروه اجرایی نمایش در پیام خود تأکید کرد که نام و خاطره ساناز فصیحی نیا در میان اعضای گروه زنده خواهد ماند و یاد او فراموش نخواهد شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تئاتر نمایش هنرمند طراحی لباس
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
4 ویدیوی تازه شگفت انگیز از اصابت موشک‌های ایران
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qcp
tabnak.ir/005qcp