درگذشت ناگهانی بانوی هنرمند یک گروه نمایشی

درگذشت ناگهانی ساناز فصیحی نیا، از هنرمندان فعال عرصه طراحی لباس، جامعه تئاتر و همکارانش در نمایش «کمدی آغاز» را در اندوه فرو برد.

به گزارش تابناک، جامعه تئاتر با خبری تلخ و ناباورانه مواجه شد. ساناز فصیحی نیا، هنرمند فعال عرصه طراحی لباس که در اجرای نمایش «کمدی آغاز» با گروه اجرایی همکاری داشت، بر اثر ایست قلبی در ۴۰ سالگی درگذشت.

فصیحی نیا در روزهای اخیر به عنوان دستیار طراح لباس در نمایش «کمدی آغاز» به کارگردانی زری اماد در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر فعالیت می‌کرد و در کنار گروه اجرایی این اثر حضور داشت.

شوک به گروه «کمدی آغاز»؛ ساناز فصیحی نیا ناگهان درگذشت

خبر درگذشت این هنرمند برای اعضای گروه که در روزهای اخیر در کنار او مشغول کار بودند، بسیار سنگین و غیرمنتظره بود. بر اساس گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، محمدرضا فصیحی نیا، برادر ساناز، نیز از بازیگران نمایش «کمدی آغاز» است و اکنون در سوگ خواهر هنرمند خود نشسته است.

گروه اجرایی نمایش «کمدی آغاز» نیز در واکنش به این اتفاق تلخ، اجرای شب گذشته این اثر را به یاد ساناز فصیحی نیا تقدیم کرد و در پیامی از اندوه عمیق خود پس از این اتفاق گفت.

اعضای گروه ناوک در این پیام، ساناز فصیحی نیا را یکی از همراهان «کمدی آغاز» دانستند و تأکید کردند حضور او بخشی از خاطرات این روزهای گروه بوده است. آنها همچنین با ابراز همدردی با خانواده فصیحی نیا، به‌ویژه محمدرضا فصیحی نیا، بازیگر این نمایش و برادر داغدار ساناز، این ضایعه را تسلیت گفتند.

اجرای «کمدی آغاز» به یاد هنرمند فقید تقدیم شد

گروه اجرایی نمایش در پیام خود تأکید کرد که نام و خاطره ساناز فصیحی نیا در میان اعضای گروه زنده خواهد ماند و یاد او فراموش نخواهد شد.