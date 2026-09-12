عکس: هنر اصیل دارایی‌بافی در قلب یزد

در کوچه‌های قدیمی یزد، جایی که عطر خشت و آفتاب با صدای ضرب‌آهنگ دارهای چوبی گره می‌خورد، استاد حسین نیکخواه قصه‌ای از جنس ابریشم و رنگ می‌بافد. دارایی‌بافی، این هنر اصیل و هزار‌رنگ یزد، اگرچه سال‌هاست با بیم فراموشی دست‌وپنج نرم می‌کند، اما در کارگاه کوچک استاد نیکخواه همچنان نفس می‌کشد؛ روایتی آمیخته با صبوری و مهارتی که هر تار و پودش، تکه‌ای از تاریخ هنر این سرزمین است. عکس: سیده زهرا سیدمورتی