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کد خبر:۱۳۹۳۹۰۵
کد خبر:۱۳۹۳۹۰۵
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نبض خبر

ترکیه مرز بازرگان را بر روی خودروهای ایران بست؟

پس از انتشار ویدیوهایی مبنی بر بستن مرز بازرگان از سوی ترکیه، شهلا تاج‌فر فرماندار ماکو، با تکذیب شایعات مربوط به تعطیلی مرز بازرگان از طرف ترکیه تاکید کرد: «نه تنها مرز تعطیل نشده بلکه تردد تجار و بازرگانان در این نقطه به نحو قابل توجهی افزایش یافته و سبب ترافیک شده است. افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندی‌هایی در روند تردد مشاهده شود. امروز نیز ساعاتی حجم تردد تجار، بازرگانان و مرز نشینان در این منطقه به شدت افزایش یافت و برخی اخبار کذب مبنی بر تعطیلی مرز از سوی ترکیه مطرح شد که تکذیب می‌شود.» ویدیوهای مورد اشاره را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مرز بازرگان ویدیو مرز ایران و ترکیه
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