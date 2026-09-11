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واکنش پاکستان درباره احتمال اقدام نظامی علیه یمن

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در اسلام‌آباد هیچ بحثی درباره اقدام نظامی علیه انصارالله یمن جریان ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۰۲
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پاکستان

به گزارش تابناک، «سجاد حیدر خان»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: در حال حاضر هیچ بحثی درباره اقدام نظامی این کشور علیه انصارالله یمن در جریان نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به درخواست عربستان سعودی از پاکستان برای حمله به مواضع انصارالله یمن گفت: چنین موضوعی در شرایط کنونی مطرح نیست و این وضعیت را «فرضی» توصیف کرد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به توافق نظامی مشترک میان پاکستان، ترکیه و عربستان، موسوم به «توافق مکه» گفت که این توافق یک ائتلاف دفاعی است که با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و بر مبنای بازدارندگی شکل گرفته است.

این مقام پاکستانی درباره گزارش‌ها درباره اینکه آیا اسلام‌آباد برای انجام اقدام نظامی علیه انصارالله یمن برنامه‌ای دارد، گفت: «در حال حاضر همه این‌ها یک وضعیت فرضی است و پاکستان توافق دفاعی مشترک را امضا کرده است که این یک واقعیت است. پاکستان بر اساس مفاد و الزامات این توافق عمل خواهد کرد. اما در حال حاضر، هیچ بحثی از این نوع که شما به آن اشاره می‌کنید، در جریان نیست».

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش رویترز مبنی بر هشدار اسلام‌آباد به ایران برای استفاده نکردن از انصارالله علیه عربستان سعودی، این گزارش را «تأیید نشده» توصیف کرد و گفت درباره آن اظهارنظر نمی‌کند.

حیدر خان همچنین گفت این کشور خواستار صلح و ثبات در یمن است و از همه تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه حمایت می‌کند. وی در ادامه نیز بر حمایت پاکستان از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و شکوفایی عربستان تأکید کرد.

وی درباره احتمال تأثیر تحریم‌های تجاری آمریکا بر روابط پاکستان با ایران نیز گفت وزارت بازرگانی پاکستان در حال بررسی این موضوع است و تصمیم درباره اقدامات آینده بر اساس نتایج این ارزیابی و با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ خواهد شد.

منبع: تسنیم

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