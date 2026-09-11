بیانیه ارتش یمن درباره آزادسازی ساحل غربی از دست مزدوران

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما سوم سپتامبر با مشارکت تعداد کثیری از ملت و قبایل آزاده خود عملیات منحصر به فردی را از چندین محور برای بیرون راندن مزدوران عربستان در برخی مناطق ساحل غربی آغاز کردیم. مزدوران عربستان مرتکب شنیع‌ترین جنایت‌ها علیه شهروندان شدند و تلاش کردند تا جغرافیای یمن را تسلیم عربستان کنند.

بر پایه این گزارش، یحیی سریع گفت: به رغم حملات هوایی فشرده عربستان عملیات ما موفقیت آمیز بود و منجر به بیرون راندن مزدوران وابسته به عربستان از ۶ منطقه از استان‌های تعز و الحدیده با مساحت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع شد. این مناطق اکنون امن و با ثبات هستند. عملیات ما منجر به قتل، اسارت و مجروح شدن صدها تن از نیروهای وابسته به عربستان در ساحل غربی شد. تعداد زیادی از اسرای ما که در دست مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی بودند آزاد شدند. ما توانستیم طی ۳۲ عملیات با جنگنده‌های عربستانی مقابله کرده و ۹ جنگنده را سرنگون کنیم.

یحیی سریع تاکید کرد: ما از ارتش مبارز و شجاع خود و تمام ملت و قبایل آزاده خود به خاطر پشتیبانی از نیروهای مسلح قدردانی می‌کنیم. ما تاکید می‌کنیم کشتیرانی برای تمام شرکت‌ها به جز کشتی‌های عربستان امن است.

یحیی سریع تاکید کرد: ما به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و حمله به مزدوران وابسته به عربستان تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره ملت خود ادامه می‌دهیم.