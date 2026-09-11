En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بیانیه ارتش یمن درباره آزادسازی ساحل غربی از دست مزدوران

ارتش یمن امروز جمعه بیانیه‌ای درباره عملیات گسترده اخیر خود برای آزادسازی ساحل غربی از دست مزدوران وابسته به عربستان صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۸۵
| |
712 بازدید
ارتش یمن

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما سوم سپتامبر با مشارکت تعداد کثیری از ملت و قبایل آزاده خود عملیات منحصر به فردی را از چندین محور برای بیرون راندن مزدوران عربستان در برخی مناطق ساحل غربی آغاز کردیم. مزدوران عربستان مرتکب شنیع‌ترین جنایت‌ها علیه شهروندان شدند و تلاش کردند تا جغرافیای یمن را تسلیم عربستان کنند.

بر پایه این گزارش، یحیی سریع گفت: به رغم حملات هوایی فشرده عربستان عملیات ما موفقیت آمیز بود و منجر به بیرون راندن مزدوران وابسته به عربستان از ۶ منطقه از استان‌های تعز و الحدیده با مساحت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع شد. این مناطق اکنون امن و با ثبات هستند. عملیات ما منجر به قتل، اسارت و مجروح شدن صدها تن از نیروهای وابسته به عربستان در ساحل غربی شد. تعداد زیادی از اسرای ما که در دست مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی بودند آزاد شدند. ما توانستیم طی ۳۲ عملیات با جنگنده‌های عربستانی مقابله کرده و ۹ جنگنده را سرنگون کنیم.

یحیی سریع تاکید کرد: ما از ارتش مبارز و شجاع خود و تمام ملت و قبایل آزاده خود به خاطر پشتیبانی از نیروهای مسلح قدردانی می‌کنیم. ما تاکید می‌کنیم کشتیرانی برای تمام شرکت‌ها به جز کشتی‌های عربستان امن است.

یحیی سریع تاکید کرد: ما به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و حمله به مزدوران وابسته به عربستان تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره ملت خود ادامه می‌دهیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن عربستان مزدوران عملیات آزادسازی
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسخیر باب المندب توسط رزمندگان یمنی / المخا به کانون نبرد تبدیل شد
ضربه کاری یمنی‌ها: دو نقطه کلیدی آزاد شد
سرنگونی پهپاد جاسوسی عربستان توسط انصارالله
درگیری شدید نیروهای اماراتی و سعودی؛ در الضالع یمن
رزمندگان یمنی در ساحل غربی پس از فرار سعودی‌ها
نقشه پنهانی عربستان برای کشاندن جهان به جنگ یمن!
عملیات پهپادی یمن در عمق خاک عربستان
۷ کشته و ۳۰ مجروح در پی حملات یمن به المخا
اخباری از حمله یمن به مواضع مزدوران عربستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
تخمه کدو، خوراکی که می‌تواند رژیم شما را غافلگیر کند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qc1
tabnak.ir/005qc1