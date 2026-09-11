سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع آتش‌سوزی در دو کارگاه و نمایشگاه مبل در خیابان خلازیل خبر داد.

به گزارش تابناک، جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۳ ظهر جمعه، یک مورد آتش‌سوزی در یک کارگاه و نمایشگاه مبل واقع در خیابان خلازیل، خیابان شقایق به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه شامل چند باب کارگاه و نمایشگاه مبل بود که با مصالح ناایمن، از جمله داربست و ورق‌های شیروانی، ساخته شده بودند. متأسفانه چنین شرایطی در برخی از این کارگاه‌ها مشاهده می‌شود و هر از گاهی شاهد وقوع حوادث آتش‌سوزی در این اماکن هستیم.

ملکی افزود: دو کارگاه، هر کدام به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع، دچار آتش‌سوزی شده و کاملاً شعله‌ور بودند. چوب‌ها و مبلمان موجود در این کارگاه‌ها نیز درگیر حریق شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: به دلیل مشترک بودن سقف‌ها و وجود ورق‌های شیروانی، آتش در حال سرایت به کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های مجاور بود که آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کردند و از گسترش بیشتر حریق و سرایت آن به اماکن اطراف جلوگیری کردند.

وی همچنین از آسیب‌دیدن دو دستگاه خودرو در جریان این حادثه خبر داد و گفت: دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه جک سواری و یک دستگاه پراید که مقابل این واحدها پارک شده بودند، تحت تأثیر حریق قرار گرفتند و بخش‌هایی از آنها دچار آتش‌سوزی شده بود. آتش‌نشانان حریق خودروها را نیز مهار کردند و از گسترش آتش و شعله‌ور شدن کامل خودروها و سرایت حریق به سایر کارگاه‌ها و نمایشگاه‌ها جلوگیری شد.

ملکی در پایان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: خوشبختانه در این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی گزارش نشد. پس از خاموش کردن کامل آتش و انجام عملیات لکه‌گیری، محل به مالکان تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۴:۳۸ به پایان رسید.