پزشکیان: امنیت اقتصادی از امنیت منطقهای جدا نیست
به گزارش تابانک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در نشست مجمع اقتصادی بریکس گفت: در ابتدا مایلم از کشور هند از تلاش هایشان برای تقویت حوزه بریکس تشکر کنم. جهان امروز در یکی از پیچیده ترین مقاطع خود قرار دارد؛ استفاده روز افزون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی، تجارت مشروع کشورهای دیگر را به خطر انداخته است پاسخ بریکس نسبت به این مشکلات چیست؟
وی افزود: اختلال در زنجیرههای تأمین و استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار سیاسی، محیط فعالیت اقتصادی کشورها را پیچیدهتر کرده است. پرسش این است که پاسخ بریکس نسبت به این مشکلات چیست؟
پزشکیان تاکید کرد: باور داریم که قدرت واقعی بریکس تنها در اندازه اقتصادی اعضا خلاصه نمیشود، بلکه زمانی آشکارتر میشود که این ظرفیتها به شبکهای از تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی مشترک تبدیل شود؛ یعنی گذار از همکاری بالقوه به همکاری عملیاتی.
رئیسجمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تابآوری اقتصادی بدون تنوعبخشی به شرکای تجاری، تأمین مالی و مسیرهای پرداخت امکانپذیر نیست. ایران طی سالهای گذشته با تحریمهای گسترده مواجه بوده، اما در ماههای اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکی شدند.
وی ادامه داد: این تجاوز، در کنار خسارتهای انسانی و مادی، یک واقعیت مهم را بار دیگر آشکار کرد؛ امنیت اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقهای جدا نیست. هرگاه تجارت، انرژی، زیرساخت یا نظام مالی یک کشور تحت فشار سیاسی ـ نظامی قرار گیرد، آثار آن از مرزهای آن کشور فراتر خواهد رفت و سپاس منطقهای و حتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پزشکیان عنوان کرد: از این رو، بریکس باید با ایجاد فعالیتهای تابآور برای اقتصادهای اعضای خود و جنوب جهانی، فضایی ایجاد کند که در آن هیچ کشوری نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری، تجارت مشروع دیگری را مختل کند.
برای افزایش تجارت درون بریکس باید از همکاری پراکنده به یکپارچگی تدریجی زیرساختهای تجاری حرکت کنیم
وی بیان کرد: برای افزایش تجارت درون بریکس باید از همکاری پراکنده به یکپارچگی تدریجی زیرساختهای تجاری حرکت کنیم. در این زمینه چند اقدام اهمیت دارد که عبارتاند از: دیجیتالیسازی، یکپارچهسازی فرایندهای گمرکی، تسهیل تجارت، کاهش موانع مقرراتی و اداری، توسعه بازارها و تسهیل سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی.
رئیسجمهور گفت: همچنین پیشنهاد میکنیم همکاری در استانداردسازی تقویت شود تا بریکس از بازار مبادله مواد خام به شبکهای از زنجیرههای ارزش و تولید صنعتی مشترک تبدیل گردد.
امنیت غذایی و انرژی دو ستون اساسی امنیت اقتصادی هستند
پزشکیان اظهار کرد: امنیت غذایی و انرژی دو ستون اساسی امنیت اقتصادی هستند و جمهوری اسلامی ایران با ذخایر عظیم انرژی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، آمادگی دارد نقش شریک راهبردی را در زنجیرههای تأمین انرژی، غذا و حملونقل در بریکس ایفا نماید.
وی افزود: یکی از مهمترین گامها، توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضا است. این گام باید همراه با ایجاد ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی باشد، زیرا نظام مالی کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، در برابر شوکهای سیاسی آسیبپذیر است.
رئیسجمهور ادامه داد: برای تبدیل همکاری تجاری به سرمایهگذاری واقعی، بانک توسعه جدید باید از طریق خطوط اعتباری ویژه، تأمین مالی با ارزهای محلی و ابزارهای تضمین برای جذب سرمایه خصوصی، به موتور اصلی تأمین مالی زیرساخت و انرژی کشورهای عضو تبدیل شود.
پیشنهاد ایجاد یک شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار
پزشکیان عنوان کرد: پیشنهاد مشخص دیگر جمهوری اسلامی ایران، ایجاد یک شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار است تا ریسک پروژههای بزرگ زیرساختی و انرژی را پوشش دهد و اعتماد بخش خصوصی را افزایش دهد.
وی بیان کرد: ما همچنین در تحول بنیادین در اقتصاد جهانی با ورود هوش مصنوعی هستیم. بریکس نباید صرفاً مصرفکننده فناوری باشد، بلکه باید در تولید دانش و شکلدهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته باشد و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی نیز باید تقویت شود.
رئیسجمهور گفت: شورای تجاری بریکس مجموعهای برای گفتوگو است که باید به موتور اجرایی همکاری اقتصادی تبدیل شود. کارگروههای تخصصی باید با شاخصهای مشخص، مانند میزان رشد تجارت درون بریکس، سهم ارزهای ملی در میزان تجارت و حجم سرمایهگذاری خصوصی واردشده، پروژههای مشخص و قابل سنجش تعریف کنند.
پزشکیان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع انرژی آمادگی دارد یکی از حلقههای مهم اتصال اقتصادی باشد. ما معتقدیم بریکس زمانی به نیروی واقعی در اقتصاد جهانی تبدیل میشود که همکاری ما در قراردادها، کارخانهها، بنادر و زندگی اقتصادی مردم کشورهای عضو دیده شود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده است در کنار همه اعضای بریکس برای ساختن اقتصادی بازتر، تابآورتر و عادلانهتر تلاش کند.