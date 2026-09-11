حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی نوه مرحوم آیت ﷲ سید مهدی طباطبایی شیرازی که در سفر شهید ابراهیم رئیسی به قم (به عنوان رابط رئیس‌جمهور با حوزه) حضور داشت و تصویری از او در کنار سید رضا فاطمی امین (وزیر صمت) و جواد ساداتی نژاد (وزیر جهاد کشاورزی) محکومین پرونده چای دبش منتشر شده بود، در نشست رئیس قوه قضاییه با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی (تجمعات شبانه) پرسشی مطرح کرد که با پاسخ قاطع قاضی القضات مواجه شد. او مدعی برخورد قوه قضاییه با ترک فعل مدیران دولت رئیسی شد و گفت با مدیران این دولت چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد که مدیران دولت رئیسی ترک فعل نکردند، بلکه جرم مرتکب شدند. این بخش را می‌بینید.