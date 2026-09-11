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کد خبر: ۱۳۹۳۸۵۹
بازدید: ۱۲۳

عکس: دیدار تیم های استقلال خوزستان و تراکتور تبریز

تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی لیگ برتر تراکتور سازی استقلال خوزستان فوتبال
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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