عکس: دیدار تیم های استقلال خوزستان و تراکتور تبریز

تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.