عکس: دیدار تیم های استقلال خوزستان و تراکتور تبریز
تیمهای فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس و با قضاوت موعود بنیادیفرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.
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برچسبها:عکس ورزشی لیگ برتر تراکتور سازی استقلال خوزستان فوتبال
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