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کد خبر: ۱۳۹۳۸۵۳
بازدید: ۳۶۶

عکس: بزرگداشت مهدی فیروزان

مراسم بزرگداشت مهندس مهدی فیروزان، مؤسس مجموعه شهرکتاب، با حضور جمعی از چهره‌های برجسته ادبی و هنری ایران در موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار شد. در این مراسم، نویسندگان و هنرمندان مطرحی از جمله محمود دولت‌آبادی، حسن کیاییان، رسول صدرعاملی و رامبد جوان به مرور خدمات و میراث ماندگار این چهره فرهنگی پرداختند.

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برچسب‌ها:
مهدی فیروزان موسی صدر رامبد جوان رسول صدر عاملی محمود دولت آبادی هنرمند چهره ها عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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