عکس: بزرگداشت مهدی فیروزان

مراسم بزرگداشت مهندس مهدی فیروزان، مؤسس مجموعه شهرکتاب، با حضور جمعی از چهره‌های برجسته ادبی و هنری ایران در موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار شد. در این مراسم، نویسندگان و هنرمندان مطرحی از جمله محمود دولت‌آبادی، حسن کیاییان، رسول صدرعاملی و رامبد جوان به مرور خدمات و میراث ماندگار این چهره فرهنگی پرداختند.