قیمت متوسط ​​گازوئیل در آمریکا برای اولین بار از ۶ دلار عبور کرد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، شرکت ردیاب قیمت سوخت《گس بادی》 (GasBuddy) اعلام کرد که میانگین قیمت ملی گازوئیل در ایالات متحده روز پنجشنبه برای اولین بار از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفت. این در حالی است که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه را کاهش داده است.

گازوئیل زیربنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جهان است و سوخت کامیون‌ها، قطارها، کشتی‌ها و تجهیزات سنگینی که زنجیره‌های تأمین را فعال نگه می‌دارند، و همچنین صنعت کشاورزی را تامین می‌کند. افزایش قیمت سوخت در سال جاری به شدت بر مصرف‌کنندگانی که از قبل با تورم دست و پنجه نرم می‌کردند، فشار آورده است. این افزایش قیمت به نقطه‌ای دردناک برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و قانونگذاران جمهوری‌خواه که سعی در حفظ اکثریت خود در انتخابات میان‌دوره‌ای دارند، تبدیل شده است.

قیمت‌های بی‌سابقه گازوئیل در حالی است که قیمت‌های آتی نفت به دلیل تشدید درگیری ایالات متحده و ایران به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. روز پنجشنبه، معاملات آتی نفت خام به بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه (اردیبهشت- خرداد) رسید و برنت به ۱۰۷.۶۳ دلار در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت به ۱۰۲.۴۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام بزرگترین عامل تعیین کننده قیمت سوخت است.

افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای و تلاش جمهوری‌خواهان برای متقاعد کردن رای‌دهندگان مبنی بر اینکه سیاست‌های ترامپ در حال بهبود وضعیت مالی است، تهدیدی برای تشدید تورم است.