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کد خبر:۱۳۹۳۸۱۶
کد خبر:۱۳۹۳۸۱۶
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نبض خبر

تصاویر شناور آمریکایی منهدم شده در تنگه هرمز

ایران یک شناور بدون سرنشین (USV) آمریکایی از نوع قایق بادبانی هدایت پذیر را در تنگه هرمز منهدم کرد. شناور سیلدرون اکسپلورر یک سطحی بدون سرنشین حدوداً هفت متری با مداومت بالا است که برای مأموریت های شناسایی، مراقبت و آگاهی محیطی دریایی به دوربین‌ها، سامانه‌ های ارتباطی و حسگرهای مختلف مجهز می‌شود. این شناور پیش‌تر در منطقه توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و گروه ویژه ۵۹ به کار گرفته می‌شد؛ یگانی که مرکز فعالیت آن در بحرین قرار داشت و مأمور توسعهٔ شبکهٔ شناورهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی نیروی دریایی آمریکا بود. پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفت و از رده خارج شد. اکنون این شناور توسط یگانی مستقر در محور خصب عمان استفاده می‌شود. تصاویر این قایق را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر شناور هدایت پذیر از دور جنگ ایران و آمریکا تنگه هرمز جنگ دریایی ایران و آمریکا
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