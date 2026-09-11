چه کسی درخواست عدم کفایت رئیسجمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
روحالله لکعلیآبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، جزئیاتی از جلسه هماندیشی نمایندگان با محمدباقر قالیباف را تشریح کرد و گفت: در این جلسه، ۱۰ نفر از نمایندگان صحبت کردند، حمید رسایی بحث عدم کفایت رئیسجمهور را مطرح کرد. او گفت بحث شخصی با رئیسجمهور ندارد و نمیخواهد به او لقب بنی صدر را بدهد. اما معتقد است رئیسجمهور کفایت لازم را ندارد و باید اختیارات از وی گرفته شود. حتی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که فردی بهعنوان معاون اول منصوب شود و اختیارات رئیسجمهور به او واگذار شود. این پیشنهاد، عملاً میتوانست زمینهای برای قرار گرفتن افراد پشت پرده و اداره امور از مسیری غیر از جایگاه قانونی ریاستجمهوری ایجاد کند. این اظهارات با واکنش منفی اکثر نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شد و محمد باقر قالیباف نسبت به این رویکرد واکنش نشان داد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد.
لکعلیآبادی ادامه داد: بخش قابل توجهی از صحبتهای نمایندگان درباره بازگشایی جلسات علنی مجلس بود. قالیباف در همین جلسه نامهای را که خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشته بود، برای نمایندگان قرائت کرد.
به گفته وی، این نامه از مدتها قبل، از اردیبهشتماه، ارسال شده و او نیز تلاش کرده اعضای شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات علنی متقاعد کند، اما هنوز مجوز یا پاسخ لازم صادر نشده است. به همین دلیل، مجلس در شرایط فعلی بخشی از جلسات را به شکل حضوری و بخشی را به صورت مجازی برگزار میکند و روند قانونگذاری نیز متوقف نشده است.
وی با انتقاد از آنچه «تخریب مسئولان و ایجاد دوقطبی در کشور» خواند، گفت: در شرایطی که کشور سه جنگ را پشت سر گذاشته و همچنان در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد، برخی افراد به جای کمک به حفظ انسجام، به رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، شورای عالی امنیت ملی، سپاه، ارتش و فرماندهان نظامی حمله میکنند. این رفتارها در شرایط فعلی چیزی جز هزینه برای کشور ندارد و میتواند به تعبیر او «آب در آسیاب دشمن ریختن» باشد. مردم خودشان مشکلات اقتصادی، جنگ و تحریمها را تحمل میکنند و بیش از هر چیز به آرامش و انسجام نیاز دارند. سوالی که از این دست از افراد باید پرسید این است که غیر از حرفها و اظهار نظرهای هزینهزا، چه مشکلاتی از مشکلات کشور را حل کردهاند؟!
لکعلیآبادی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مذاکرات با آمریکا از روی اعتماد یا برای برقراری صلح و رابطه دوستانه انجام نمیشود؛ هیچکس به آمریکا اعتماد ندارد. هدف این است که دستاوردهایی که در میدان به دست آمده، در عرصه اقتصادی نیز دنبال شود و از این طریق بخشی از مشکلات ناشی از تحریم و فشار اقتصادی کاهش پیدا کند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مسئولان و مدیران کشور شبانهروز در حال کار هستند، گفت نباید با تخریب سرمایههای ملی و ایجاد اختلاف، امید مردم را هدف قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از فرماندهان نظامی، دانشمندان، نیروهای دفاعی و همه کسانی که برای کشور هزینه دادهاند حمایت کرد. در شرایطی که تعدادی از فرماندهان و نیروهای نظامی و مسئولان دفاعی کشور در جریان جنگ به شهادت رسیدهاند، انتظار از جریانهای سیاسی این است که عقلانیت و وحدت را در اولویت قرار دهند و از رفتارهایی که موجب شکاف داخلی و سوءاستفاده رسانههای معاند میشود، فاصله بگیرند.