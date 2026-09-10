تصاویر هوایی از ضربه موشکی ایران به پایگاه آمریکا

تصاویر تازه ماهواره‌ای از ضربه موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن به ویژه پایگاه هوایی موفق السلطی در جریان حملات اخیر برخلاف ادعای اردن حکایت دارد. به نظر می‌رسد یک پناهگاه هواپیماهای جنگنده مورد اصابت قرار گرفته است، در حالی که چندین دهانه برخورد احتمالی روی باند فرودگاه قابل مشاهده است. سی‌بی‌اس اخیراً گزارش داد که هشت فروند اف-15 در این حمله آسیب جزئی دیده‌اند، اما به خدمت بازگشته‌اند، در حالی که یک فروند ای-10 یک فروند از این جنگنده‌ها را از دست داده است. همچنین تصاویر آسیب به چندین هلی کوپتر بلک هاوک منتشر شده است.