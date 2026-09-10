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کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۱
بازدید: ۹۵۹

عکس: نشست رئیس قوه قضاییه با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی

نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ی ایران که حدود ۶ ماه است خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بوده‌اند، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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