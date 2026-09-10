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7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
ارتش رژیم اسرائیل دو تونل از پنج تونل اصلی در تپه علی الطاهر لبنان که به اشغال خود درآورده بود را با هزار و صد تن مواد منفجره منفجر کرد. صهیونیستها که توان حفظ این موقعیت را نداشتند، بدین ترتیب با انفجار عظیم این تونلها از صحنه گریختند و این اقدام جنون آمیزشان منجر به وقوع زلزله شد. هفت ویدیو از این انفجار عظیم را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله اسرائیل به لبنان تپه علی الطاهر ویدیو جنگ اسرائیل و لبنان انفجار تونل تونل زیرزمینی