عکس: انهدام پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در آسمان حجه

پدافند نیروهای مسلح یمن یک پهپاد بدون سرنشین سعودی مدل Karayel، که توسط شرکت ترکیه‌ای Vestel تولید شده، متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان حجه واقع در شمال غربی یمن رهگیری و منهدم کردند.