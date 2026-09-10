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کد خبر: ۱۳۹۳۸۰۸
بازدید: ۸۷۴

عکس: انهدام پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در آسمان حجه

پدافند نیروهای مسلح یمن یک پهپاد بدون سرنشین سعودی مدل Karayel، که توسط شرکت ترکیه‌ای Vestel تولید شده، متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان حجه واقع در شمال غربی یمن رهگیری و منهدم کردند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل یمن پهپاد کارایل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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