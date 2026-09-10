عکس: انهدام پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در آسمان حجه
پدافند نیروهای مسلح یمن یک پهپاد بدون سرنشین سعودی مدل Karayel، که توسط شرکت ترکیهای Vestel تولید شده، متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان حجه واقع در شمال غربی یمن رهگیری و منهدم کردند.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:عکس بین الملل یمن پهپاد کارایل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.