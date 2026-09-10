En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۹
بازدید: ۹۸۱

عکس: انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز

شبکه شناورهای بدون‌سرنشین آمریکا که با هدف توسعه قابلیت‌های شناسایی و هوش مصنوعی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان سازمان‌دهی شده بود، با انهدام یک فروند Saildrone Explorer توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، ضربه دیگری دریافت کرد. این شناور که پس از از کار افتادن پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، عملیات خود را از محور «خصب» عمان مدیریت می‌کرد، اکنون با چالش جدیِ «اشراف و واکنش سریع» یگان‌های دریایی ایران روبرو شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری انهدام شمپاد تنگه هرمز شناورهای بدون سرنشین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha