عکس: انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز

شبکه شناورهای بدون‌سرنشین آمریکا که با هدف توسعه قابلیت‌های شناسایی و هوش مصنوعی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان سازمان‌دهی شده بود، با انهدام یک فروند Saildrone Explorer توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، ضربه دیگری دریافت کرد. این شناور که پس از از کار افتادن پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، عملیات خود را از محور «خصب» عمان مدیریت می‌کرد، اکنون با چالش جدیِ «اشراف و واکنش سریع» یگان‌های دریایی ایران روبرو شده است.