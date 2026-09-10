برتری خفیف استقلال با پنالتی اهدایی VAR/ سبقت آبی از پرسپولیس با پیکان

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پیکان در چهارچوب دیدارهای هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد و با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

یاسر آسانی (دقیقه 76 - پنالتی) تنها گل استقلال را به ثمر رساند.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، سامان تورانیان، سعیدسحرخیزان، حسین گودرزی، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، عارف آقاسی، محمد حسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده.

ترکیب ابتدایی پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی.

نیمه نخست این دیدار چندان چنگی به دل نزد. با اینکه پیکان شروع بهتری داشت، اما نتوانست شروع نسبتاً خوب خود را ادامه دهد و در ادامه این استقلال بود که بر بازی تسلط بهتری پیدا کرد. البته این تسلط هم منجر به خلق موقغیت جدی و رسیدن به گل نشد تا دو تیم پس از یک نیمه تلاش و بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند، راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم شرایط کمی تغییر کرد. استقلال در تلاش بود تا هر طور شده در آخرین بازی خود پیش از حضور در لیگ نخبگان آسیا و تعطیلی لیگ بابت مسابقات ملی، به برتری دست پیدا کند. فشار آبی‌ها و حضور پررنگ در یک سوم دفاعی پیکان در دقیقه 73 منجر به یک برخورد میان ماشاریپوف و مدافع پیکان شد که اگرچه داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت، اما اتاق VAR وحید کاظمی را برای بررسی صحنه صدا زد و در ادامه یک پنالتی به سود استقلال اعلام شد.

یاسر آسانی، هافبک آماده و خلاق آبی‌ها پشت ضربه پنالتی ایستاد و با اینکه ضربه او به وسط دروازه زده شد و پورحمیدی هم در جای خود ایستاد، اما این توپ تبدیل به گل شد تا استقلال به گل برتری دست پیدا کند.

در ادامه، پیکان تلاش کرد تا کمی بالاتر بازی کند و به گل مساوی برسد، اما فشار شاگردان ساکت الهامی نتیجه نداد و در یک صحنه هم ضد حمله‌ای برای استقلال فراهم شد که کوشکی نتوانست از این موقعیت بهره ببرد.

به گزارش تابناک، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با این پیروزی به رده دوم جدول رسیدند. استقلال هم اکنون با 15 امتیاز و با یک بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس در تعقیب تراکتور صدرنشین است.

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