En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
لیگ برتر فوتبال ایران؛

برتری خفیف استقلال با پنالتی اهدایی VAR/ سبقت آبی از پرسپولیس با پیکان

تیم فوتبال استقلال در دیدار هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر میزبان پیکان بود که موفق شد این دیدار را با برتری خفیف به پایان برساند و در جدول رده‌بندی از پرسپولیس سبقت بگیرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۴
| |
1365 بازدید

برتری خفیف استقلال با پنالتی اهدایی VAR/ سبقت آبی از پرسپولیس با پیکان

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پیکان در چهارچوب دیدارهای هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد و با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

یاسر آسانی (دقیقه 76 - پنالتی) تنها گل استقلال را به ثمر رساند.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، سامان تورانیان، سعیدسحرخیزان، حسین گودرزی،  یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، عارف آقاسی، محمد حسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده.

ترکیب ابتدایی پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی.

نیمه نخست این دیدار چندان چنگی به دل نزد. با اینکه پیکان شروع بهتری داشت، اما نتوانست شروع نسبتاً خوب خود را ادامه دهد و در ادامه این استقلال بود که بر بازی تسلط بهتری پیدا کرد. البته این تسلط هم منجر به خلق موقغیت جدی و رسیدن به گل نشد تا دو تیم پس از یک نیمه تلاش و بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند، راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم شرایط کمی تغییر کرد. استقلال در تلاش بود تا هر طور شده در آخرین بازی خود پیش از حضور در لیگ نخبگان آسیا و تعطیلی لیگ بابت مسابقات ملی، به برتری دست پیدا کند. فشار آبی‌ها و حضور پررنگ در یک سوم دفاعی پیکان در دقیقه 73 منجر به یک برخورد میان ماشاریپوف و مدافع پیکان شد که اگرچه داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت، اما اتاق VAR وحید کاظمی را برای بررسی صحنه صدا زد و در ادامه یک پنالتی به سود استقلال اعلام شد.

یاسر آسانی، هافبک آماده و خلاق آبی‌ها پشت ضربه پنالتی ایستاد و با اینکه ضربه او به وسط دروازه زده شد و پورحمیدی هم در جای خود ایستاد، اما این توپ تبدیل به گل شد تا استقلال به گل برتری دست پیدا کند.

در ادامه، پیکان تلاش کرد تا کمی بالاتر بازی کند و به گل مساوی برسد، اما فشار شاگردان ساکت الهامی نتیجه نداد و در یک صحنه هم ضد حمله‌ای برای استقلال فراهم شد که کوشکی نتوانست از این موقعیت بهره ببرد.

به گزارش تابناک، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با این پیروزی به رده دوم جدول رسیدند. استقلال هم اکنون با 15 امتیاز و با یک بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس در تعقیب تراکتور صدرنشین است.

تماشای جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر و همچنین نتایج کامل مسابقات

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال پیکان لیگ برتر ایران سهراب بختیاری زاده ساکت الهامی
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره تعویق بازی با خیبر
تساوی آلومینیوم و استقلال در اراک؛ تیم سهراب و پیروز، دنبال پیروزی نبودند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qaY
tabnak.ir/005qaY