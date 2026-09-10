تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله

تنش‌ها در امتداد کریدور جنوب غربی عدن-لحج-تعز در نزدیکی تنگه باب المندب در حال افزایش است، زیرا برخی از فرماندهان مزدوران عربستان برای جلوگیری از پیشروی به سمت مواضع حوثی‌ها پس از عقب‌نشینی از سمت مخا، لابی می‌کنند! همچنین تصاویر تازه نشان می‌دهد نیروهای انصارالله منطقه مخا مشرف به باب المندب را به تسخیر درآورده‌اند و ویدیوهایی از به غنیمت گرفتن امرپ زره پوش Oshkosh M-ATV مزدوران عربستان در بندر مخا منتشر شده است. علاوه بر اینها ویدیوهایی از اسرای یمنی منتشر شده و رئیس کمیتهٔ ملی امور اسرای دولت صنعاء اعلام کرده، نیروهای مسلح تمامی اسرای ما در زندان‌های دشمن سعودی در ساحل غربی را آزاد کردند. در یکی از این ویدیوها یکی از نیروی انصارالله که دو روز پیش فیلم اسارتش پخش شده بود که آنجا به دشمن میگفت «اگر تیرهایم تمام نشده بود نمی‌توانستید من را اسیر کنید» حالا به دست نیروهای انصارالله آزاد شده است. همه اینها یک جا در کنار هم در تابناک می‌بینید.