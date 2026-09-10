نبض خبر
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت میگیریم، ذلت نمیپذیریم
ویدیویی از تجمعات شبانه حمایت از ایران منتشر شده که با شعارهایی درباره تداوم مسیر مقاومت با وجود قطعی برق و افزایش قیمت بنزین، دلار، طلا و گوشت تاکید شده است: «...تو تاریکی مینشینیم، ذلت نمیپذیریم... بنزین رو کم میگیریم، ذلت نمیپذیریم... دلاری گوشت میگیریم، ذلت نمیپذیریم... مهریه کم میگیریم، ذلت نمی پذیریم...» این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا ویدیو ذلت مقاومت حمله آمریکا به زیرساخت ها قطع برق ابرتورم جنگ اقتصادی تجمعات شبانه
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