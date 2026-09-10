En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 407
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۳۷۸۱
کد خبر:۱۳۹۳۷۸۱
803 بازدید
جنگ افزار

درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟

سپاه پاسداران اعلام کرده یک زهپاد (زیردریایی هدایت پذیر بدون سرنشین) متعلق به نیروی دریایی آمریکا را بازیابی کرده و تصویری نیز از آن منتشر کرده است؛ سامانه‌ای که از نظر ظاهری شباهت زیادی به «دایو-ال‌دی» ساخت شرکت اندوریل دارد. دایو-ال‌دی یک وسیله زیرسطحی بدون سرنشین است که برای مأموریت‌هایی مانند شناسایی، نقشه‌برداری بستر دریا و کشف مین طراحی شده و نیروی دریایی آمریکا طی سال‌های اخیر آن را آزمایش کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی بیشتر تحلیل فنی کارشناس نظامی آمریکا درباره کارایی و اهمیت این زهپاد آشنا شوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جنگ افزار زهپاد زیردریایی بدون سرنشین ویدیو تکنولوژی نظامی
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟