جنگ افزار
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
سپاه پاسداران اعلام کرده یک زهپاد (زیردریایی هدایت پذیر بدون سرنشین) متعلق به نیروی دریایی آمریکا را بازیابی کرده و تصویری نیز از آن منتشر کرده است؛ سامانهای که از نظر ظاهری شباهت زیادی به «دایو-الدی» ساخت شرکت اندوریل دارد. دایو-الدی یک وسیله زیرسطحی بدون سرنشین است که برای مأموریتهایی مانند شناسایی، نقشهبرداری بستر دریا و کشف مین طراحی شده و نیروی دریایی آمریکا طی سالهای اخیر آن را آزمایش کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی بیشتر تحلیل فنی کارشناس نظامی آمریکا درباره کارایی و اهمیت این زهپاد آشنا شوید.
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برچسبها:جنگ افزار زهپاد زیردریایی بدون سرنشین ویدیو تکنولوژی نظامی