ابعاد تازه از ماجرای تعویض چمن ورزشگاه آزادی؛ برآورد «۱.۶ همت» دیگر برای ایجاد ایمنی

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع بازسازی ورزشگاه آزادی به یک مسئله ناتمام در ورزش ایران تبدیل شده است. ورزشگاهی که بیش از دو سال است از شروع پروژه بازسازی آن گذشته و در زمان‌های اعلام شده قبلی بازگشایی نشد. ارزیابی‌ها از آخرین وضعیت این ورزشگاه هم نشان می‌دهد حالا حالاها باید برای بازگشایی آن منتظر ماند.

روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان برخی دستگاه‌های نظارتی در خصوص ورزشگاه آزادی برگزار شد که در این زمینه روح‌الله لک علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی تابناک توضیحاتی ارائه کرد.

علی‌آبادی ابتدا در خصوص جلسه روز سه‌شنبه اظهار داشت: جلسه مشترکی با حضور اعضای فراکسیون ورزش، کمیسیون محیط زیست و کمیسیون عمران مجلس برگزار کردیم و از مسئولان ورزش، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نیز دعوت شده بود. بحث محوری جلسه، ورزشگاه آزادی بود. در ادامه نیز جلسه‌ای با فدراسیون ورزش‌های همگانی و روستایی داشتیم که آنجا هم مشکلاتی مطرح شد.

قرار بود چمن آزادی تا مرداد یا شهریورماه به بهره‌برداری برسد

وی با اشاره به وضعیت فعلی ورزشگاه آزادی که روند بازسازی آن به طول انجامیده، افزود: ما تاکنون بازدیدهای متعددی از ورزشگاه آزادی داشته‌ایم؛ هم از سوی فراکسیون ورزش و هم کمیسیون عمران. قرار بود چمن ورزشگاه تا ۲۵ مرداد یا شهریورماه به بهره‌برداری برسد تا تیم‌های استقلال و پرسپولیس بتوانند از ورزشگاه استفاده کنند و هواداران نیز به ورزشگاه بازگردند، اما متأسفانه این اتفاق محقق نشد.

چمن قبلی ورزشگاه اکنون کجاست؟

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا اصلاً تعویض چمن ورزشگاه آزادی ضرورت داشته یا نه، گفت: یکی از سؤالات ما این است که اساساً آیا تعویض چمن ورزشگاه ضرورت داشت یا خیر که کارشناسان می‌گویند نیاز بوده است. سؤال دیگر این است که چمن قبلی ورزشگاه اکنون کجاست و آیا امکان استفاده از آن در ورزشگاه‌های دیگر وجود داشته است یا خیر؟‌ موضوع دیگر، کیفیت چمن جدید، هزینه انجام‌شده و هزینه پیش‌بینی‌شده و در نهایت زمان دقیق پایان پروژه است.

گلایه از عدم حضور دنیامالی در جلسه ورزشگاه آزادی

علی‌آبادی با گلایه از عدم حضور احمد دنیامالی و معاونان او در جلسه یاد شده به خبرنگار تابناک گفت: در جلسه اخیر، آقای ثابت‌قدم از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و آقای دادگر از وزارت ورزش به همراه تعدادی از کارشناسان حضور داشتند. البته من گلایه کردم که مسئولان اصلی باید در جلسه حاضر می‌شدند. چند جلسه است که از آنها دعوت می‌کنیم، اما باز هم مسئولان اصلی حضور پیدا نکردند و نمایندگانشان آمدند.

گفتند ۸۵۰ میلیارد برای چمن آزادی هزینه شده

این نماینده مجلس پس از پایان جلسه ۱۷ شهریورماه به هزینه‌کرد ۸۵۰ میلیون تومانی برای تعویض چمن ورزشگاه اشاره کرده بود، در حالی که ۳۱ مرداد این عدد را ۱۵۰ میلیارد اعلام کرد و قیمت پایه در اسناد مناقصه تعویض چمن ورزشگاه آزادی هم ۱۳۰ میلیارد بوده است و در نهایت پروژه با قیمت ۲۷۹ میلیارد و بیش از دو برابر قیمت پایه واگذار شده است. خبرنگار در خصوص این تفاوت قیمت از علی‌آبادی پرسش‌های خود را مطرح کرد. علی‌آبادی در این خصوص گفت: در جلسه گفتند برای چمن ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

ورزشگاه در آذرماه برای مسابقات داخلی آماده می‌شود

علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که شما حدود ۱۸ روز پیش در گفت‌وگو با خانه ملت گفته بودید ۱۵۰ میلیارد تومان برای چمن ورزشگاه آزادی هزینه خواهد شد و حالا این اختلاف عدد بسیار قابل توجه است، به خبرنگار تابناک گفت: ممکن است آن زمان خود من عدد را دقیق نگفته باشم و نمی‌دانم دقیقاً چه رقمی اعلام کرده بودم. مسئولان پروژه گفتند در مجموع حدود ۲ همت هزینه شده؛ هم برای سکوها و هم برای چمن. تفکیک دقیق این هزینه‌ها را باید بررسی کنم و رقم دقیق‌تری ارائه شود. نکته دیگر اینکه بعد از انجام این هزینه‌ها، قرار است از ورزشگاه در آذرماه برای مسابقات داخلی استفاده شود.

برای ایمنی ورزشگاه ۱.۶ همت لازم است

وی درباره مسقف‌شدن ورزشگاه و الزامات مربوط به مسابقات بین‌المللی هم گفت: جدای از مسقف شدن، بحث دیگری هم وجود دارد که حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان دیگر باید برای تکمیل پروژه هزینه شود. این بخش شامل مسائل ایمنی و برخی اقدامات دیگر برای رسیدن ورزشگاه به استانداردهای مورد نیاز مسابقات بین‌المللی است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره اینکه اگر در حال حاضر ورزشگاه از نظر ایمنی آماده نیست و نیاز به ۱.۶ همت بودجه دیگر دارد چگونه قرار است مسابقات داخلی بدون ایمنی برگزار شود، گفت: بحث عدم ایمنی به آن منظور نیست. منظورم این است که الزامات مربوط به ایمنی، بلیت‌فروشی، مسائل امنیتی، دوربین‌های کنترلی، مسیرهای ارتباطی و برخی استانداردهای مربوط به مسابقات بین‌المللی رعایت شود که با مسابقات داخلی تفاوت‌هایی دارد. برای مثال، یک‌سری گیت‌ها و تجهیزات و اقدامات این‌چنینی باید در ورزشگاه نصب و تکمیل شود.

به زودی از روند بازسازی آزادی بازدید می‌کنیم

علی‌آبادی در مصاحبه اخیر خود با سایت مرتبط با مجلس شورای اسلامی به مافیای چمن اشاره کرده بود که رد پایی از آن در ورزشگاه آزادی هم دیده می‌شود. جایی که شرکتی با پیشنهاد ۱۱۷ میلیارد کنار گذاشته شده و شرکت دیگری با پیشنهاد ۲۷۹ میلیارد تومان برنده مناقصه شده است؛ یعنی بیش از دو برابر رقم کارشناسی. عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره این سؤال که ریشه این ماجرای موسوم به «مافیای چمن» کجاست و چرا سال‌هاست جلوی آن گرفته نمی‌شود، گفت: قرار شد در چند روز آینده یک بازدید میدانی از ورزشگاه داشته باشیم؛ هم از روند تعویض چمن بازدید کنیم و هم یک گزارش مکتوب و دقیق از وزارت ورزش دریافت کنیم تا بتوانیم موضوع را مورد بررسی قرار بدهیم. همچنین نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه حضور داشتند و توضیحاتی ارائه کردند و این سازمان نیز نکاتی را در این زمینه دارد که باید بررسی شود.

بازسازی آزادی مشکلی بابت تأمین اعتبار ندارد

وی افزود: در بحث بودجه نیز مشکلی وجود ندارد. تأمین مالی این پروژه انجام شده و بودجه آن تأمین و تخصیص داده شده است. بنابراین نمی‌توان گفت بهانه‌ای از بابت نداشتن پول وجود دارد. اعتبار پروژه تأمین شده است.