عکس: عیادت رییس و نایب رییس فدراسیون از محمود خوردبین

رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال کشور با حضور در منزل محمود خوردبین، پیشکسوت نام‌آشنا و سرپرست باسابقه تیم پرسپولیس، ضمن عیادت و جویا شدن از آخرین وضعیت سلامتی او، به مرور خاطرات سال‌های طلایی فوتبال ایران در دهه‌های گذشته پرداختند. عکس: محسن داودی