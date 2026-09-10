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کد خبر: ۱۳۹۳۷۷۸
بازدید: ۱۶۳۳

عکس: عیادت رییس و نایب رییس فدراسیون از محمود خوردبین

رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال کشور با حضور در منزل محمود خوردبین، پیشکسوت نام‌آشنا و سرپرست باسابقه تیم پرسپولیس، ضمن عیادت و جویا شدن از آخرین وضعیت سلامتی او، به مرور خاطرات سال‌های طلایی فوتبال ایران در دهه‌های گذشته پرداختند. عکس: محسن داودی

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برچسب‌ها:
عکس خبری محمود خوردبین فوتبال پیشکسوت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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