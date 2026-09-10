عکس: عیادت رییس و نایب رییس فدراسیون از محمود خوردبین
رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال کشور با حضور در منزل محمود خوردبین، پیشکسوت نامآشنا و سرپرست باسابقه تیم پرسپولیس، ضمن عیادت و جویا شدن از آخرین وضعیت سلامتی او، به مرور خاطرات سالهای طلایی فوتبال ایران در دهههای گذشته پرداختند. عکس: محسن داودی
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