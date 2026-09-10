شعرخوانی آتشین میثم مطیعی علیه حسن روحانی: شرافتش را فروخت!

حاج میثم مطیعی مداح اهل بیت در تجمعات شبانه با خواندن شعری به سخنان تازه حسن روحانی پاسخ داد. این بخش که در فضای مجازی به شدت واکنش برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.