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شعرخوانی آتشین میثم مطیعی علیه حسن روحانی: شرافتش را فروخت!
حاج میثم مطیعی مداح اهل بیت در تجمعات شبانه با خواندن شعری به سخنان تازه حسن روحانی پاسخ داد. این بخش که در فضای مجازی به شدت واکنش برانگیز شده را میبینید و میشنوید.
چراغ سبز به دشمن نشان نداد که داد
بنفش، پرچم سازش تکان نداد که داد
به دشمنان قسم خورده دل نبست که بست
کلید خانه به بیگانگان نداد که داد
به دسترنج جوانان بتن نریخت که ریخت
تمام مزرعه را رایگان نداد که داد
دهان به خنده بیهوده وا نکرد که کرد
شکاف و تفرقه را سازمان نداد که داد
شرافتی که نبایست میفروخت فروخت
به کدخدا همه را ارمغان نداد که داد
زبان درازتر از قبل برنگشت که گشت
به مشتهای گره کرده جان نداد که داد
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