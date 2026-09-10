اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره تعویق بازی با خیبر

به گزارش تابناک؛ باشگاه پرسپولیس به دنبال مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال لغو دیدار پرسپولیس و خیبر اعلام نمود، هیچ‌گونه درخواستی برای لغو یا تعویق دیدار برابر خیبر خرم‌آباد نداده و چنین موضوعی از سوی این باشگاه مطرح نشده است.

این باشگاه، ضمن تأکید بر احترام به برنامه مسابقات و تصمیمات مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌کند با وجودی که سه بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار داده، اما از آمادگی کامل برای برگزاری با خیبر برخوردار بوده و مشکلی برای برگزاری هفته هفتم لیگ را ندارد.

از این روی، اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح درباره درخواست باشگاه پرسپولیس برای لغو دیدار هفته هفتم، مورد تأیید این باشگاه نیست.

با این حال سازمان لیگ اعلام کرد: ضمن تشکر از باشگاه‌های لیگ برتری بابت همکاری مناسب با تیم ملی امید کشورمان در خصوص در اختیار قرار دادن بازیکنان تاثیر گذار خود خارج از محدوده فیفا دی به منظور حضور موفقیت آمیز در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدالی خوش رنگ از این بازیها، با عنایت به درخواست این باشگاه‌ها جهت به تعویق افتادن دیدارهای هفته هفتم آنها در راستای حفظ عدالت در برگزاری رقابت‌ها، سازمان لیگ فوتبال ایران ۴ دیدار از هفته هفتم مسابقات را لغو و در تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام می‌گردد، برگزار خواهد نمود.

شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱

ذوب آهن - سپاهان

یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۲

خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

فجرشهیدسپاسی - آلومینیوم اراک