واکنش زاکانی به سخنان اخیر حسن روحانی

زاکانی: آمریکا بداند که دوران بزن در رو تمام شده و وقتی دشمن به سختی می‌افتد، برخی در کشور نقش ستون پنجم را ایفا کرده و اختلاف و تفرقه‌افکنی می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ شامگاه چهارشنبه، علیرضا زاکانی در یادواره شهدای 110شهید محدوده پایگاه بسیج شهید آیت‌الله سعیدی کاشان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: ما راه طی شده طولانی را نمایندگی می‌کنیم و وعده الهی به لطف او نزدیک است و این امید بزرگی است و این مسیر را با تمام سختی‌ها تحمل می‌کنیم.

وی افزود: نقش کاشان و مردم عزیز این دیار در این مسیر بسیار پررنگ است لذا با افتخار جمع ما به گذشته که می‌نگرد یک راه درازی را می‌‌بیند و در پیش رو قله پرافتخاری را نظاره‌گر است لذا یک آینده نورانی در پیش داریم.

شهردار تهران ضمن اشاره به تفاوت‌های شهدای کربلا و توابین خاطرنشان کرد: توابین در آن موقعیتی که باید باشند، نبودند لذا اثر خون شهدای توابین به اندازه یک قطره خون شهدای کربلا نبود.

وی با بیان اینکه برخی افراد آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و به دنبال صلح و رفراندوم هستند، گفت: ساده‌ترین نگاه به این موضوع شبه افکنی در جامعه است و این سوال مطرح است که چرا یک نفر آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و در جامعه تزلزل ایجاد می‌کند در حالی که دشمن در تمامی جوانب شکست خورده است.

زاکانی ضمن اشاره به روایت‌هایی از تاریخ صدر اسلام تصریح کرد: شهدای ما و شما ملت بزرگ در میدان هستید و سطح مطالبات رهبری را فراهم می‌کنید لذا شهیدانه زیستن که مقدمه چشیدن شهد شیرین شهادت است، یک سری مسئولیت‌هایی را پیش روی ما می‌گذارد.

وی با بیان اینکه ما در مسیر انتقام از خون امام شهید ما همگام با امام زمان(عج) شده و تا آخرین قدم انتقام خون شهدا به ویژه امام شهید و شهدای جنگ اخیر را بگیریم، تاکید کرد: ما معتقدیم که خود جزیی از مقدمات ظهور باشیم و این ملت پیمان بسته تا آخرین نفس در این مسیر ایستادگی کند.

شهردار تهران با بیان اینکه موضوع شهید و شهادت امر مقدسی است لذا هرچه بکاریم دِرو خواهیم کرد، افزود: ما در پیوستگی به شهدا شریک هستیم چراکه دل ما با آن‌هاست در حالی که شهید با شهادت خود به بالاترین مقام می‌رسد.

وی با بیان اینکه مقام شهید قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: دارایی این نظام اسلام و ایران و رهبر و ملت است لذا کسی نمی‌تواند به جغرافیای ایران چپ نگاه کند و حضور ما در این محفل و مجلس به این معنی است که تا آخرین لحظه با کفر و ظلم مبارزه خواهیم کرد.

زاکانی گفت: آمریکا بداند که دوران بزن در رو تمام شده است و وقتی دشمن دچار سختی می‌شود انگار برخی در داخل کشور نقش ستون پنجم را ایفا می‌کنند و دست به اختلاف و تفرقه‌افکنی می‌زنند.

وی تصریح کرد: آمریکا تمایل دارد مسیر آتش بس، مذاکره، جنگ را انجام دهد اما به اذن الهی جمهوری اسلامی در این جنگ نابرابر پیروز است لذا در تلاش است در جبهه‌های دیگر نظیر اقتصادی و اجتماعی به ایران فشار بیاورد.

شهردار تهران با بیان اینکه وجود آمریکا با بدعهدی عجین شده است. تاکید کرد: تا امروز آمریکا از هر طریقی توانسته علیه جمهوری اسلامی بدعهدی کرده است و هیچ وقت و در هیچ برهه‌ای نیز به وعده‌های خود عمل نکرد و آخرین بار نیز نقض توافقنامه 14 بندی بود.

وی با بیان اینکه برخی به دروغ ایران را ناقض توافق‌نامه عنوان کردند، افزود: رهبر انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها کشور را با قاطعیت مثال‌زدنی اداره می‌کنند و به لطف و عنایت الهی امام مجاهد رشید ما میراث امام شهید را توسعه می‌دهند و اگر با همین فرمان جلو برویم نتانیاهو و ترامپ در انتخابات پیش رو شکست می‌خورند.

زاکانی خاطرنشان کرد: ما با صحنه‌های پیچیده‌ای رو به رو هستیم لذا بصیرت شهدایی نیاز داریم در حالی که دشمن متمایل به دوقطبی است و در این شرایط باید جامعه را به سمت وحدت و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی سوق دهیم لذا بر اساس رهبر معظم انقلاب اگر اختلاف موجه داریم، حق ایجاد این اختلاف را نداریم.

وی با بیان اینکه وظیفه ما آن است که مدل خدمت ما باید به گونه‌ای باشد که مردم آسیب نخورند، گفت: اگر بی‌انضباطی مالی و بی‌دقتی به برخی مفسده‌ها وجود دارد، باید تمام ظرفیت‌ها را به سمت ساماندهی سوق دهیم لذا امروز باید کشور از ارتزاق از چاه نفت عبور کند و تدبیر مجددی داشته باشد و به ظرفیت‌های دیگر فکر کند و این ظرفیت‌ها وجود دارد.

شهردار تهران تصریح کرد: در حال حاضر با وجود افزایش قیمت‌ها بیش از 40میلیارد دلار طلا و اسکناس در بانک مرکزی وجود دارد و باید اقتصاد به مردم واگذار شود و راهکار آن اقتصاد مقاومتی است و باید از این مشکلات نقطه پرش برای آینده ایجاد کنیم و بین قوا و اجزا فرقی نمی‌کند.

وی با بیان اینکه همه باید مکلف به خدمت باشند، تاکید کرد: لازم است در حوزه سیاسی به سمت انسجام حرکت کنیم و در حوزه فرهنگی که برخی با برهنگی به دنبال دوقطبی هستند، باید از ارزش‌ها و دارایی‌های خود دفاع کنیم و این مهم با تفکر و فرهنگ بسیجی مقدور است.

منبع: تسنیم