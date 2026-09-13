سرکه سیب برای درمان واریس کار ساز نیست و هر چند ممکن است در برخی زمینه های سلامت موضوع پژوهش باشد، شواهد نشان می دهد که فواید آن محدود است.

به گزارش تابناک؛ واریس مشکل شایع عروق پاهاست که رگ های سطحی به دلیل اختلال در عملکرد دریچه های وریدی بزرگ شده و پیچ می خورند که البته شاید تنها ظاهری آزاردهنده داشته باشد، اما در برخی افراد با احساس سنگینی، درد، سوزش، گرفتگی عضلات و تورم پاها همراه است.

در سال های گذشته، سرکه سیب به عنوان یکی از درمان های خانگی واریس معرفی شده است؛ از مالیدن آن روی پوست گرفته تا مصرف خوراکی. با این حال، شواهد پزشکی قابل اعتماد نشان نمی دهند که سرکه سیب بتواند واریس را درمان کند یا باعث از بین رفتن رگ های واریسی شود. بنابراین نباید آن را جایگزین درمان های پزشکی یا روش های اثبات شده برای کنترل علائم واریس دانست.

آیا مالیدن سرکه سیب روی واریس مفید است؟

خیر. شواهد کافی برای اثربخشی سرکه سیب روی رگ های واریسی وجود ندارد. از طرفی، اسیدی بودن سرکه می تواند پوست را تحریک کند و در صورت استفاده نامناسب یا مکرر حتی باعث سوختگی شیمیایی شود. به همین دلیل استفاده مستقیم از سرکه سیب روی پوست برای درمان واریس توصیه نمی شود.



مصرف خوراکی سرکه سیب نیز درمانی اثبات شده برای واریس نیست. سرکه سیب ممکن است در برخی زمینه های سلامت موضوع پژوهش باشد، اما شواهد موجود برای بسیاری از ادعاهای مربوط به فواید آن همچنان محدود است.

برای کاهش علائم واریس چه کارهایی موثرتر است؟

فعالیت بدنی منظم می تواند به بهبود جریان خون در پاها کمک کند. پیاده روی یکی از گزینه های ساده و مناسب است. همچنین بهتر است از نشستن یا ایستادن طولانی مدت در یک وضعیت خودداری کنید و در طول روز مرتب حرکت کنید.

بالا گذاشتن پاها هنگام استراحت نیز می تواند به کاهش ناراحتی و بهبود بازگشت خون کمک کند. حفظ وزن سالم و داشتن فعالیت بدنی منظم نیز از اقدامات مفید برای سلامت وریدهای پا محسوب می شود.

جوراب های فشاری نیز در برخی افراد می توانند به کاهش علائم واریس کمک کنند. این جوراب ها با اعمال فشار روی پا به حرکت بهتر خون در سیاهرگ ها کمک می کنند، اما انتخاب نوع و میزان فشار مناسب بهتر است با نظر پزشک یا متخصص انجام شود.

چه زمانی واریس به درمان پزشکی نیاز دارد؟

اگر واریس باعث درد، تورم، تغییرات پوستی یا زخم شده باشد، بهتر است توسط پزشک ارزیابی شود. در برخی موارد نیز برای بررسی جریان خون و وضعیت رگ ها از سونوگرافی داپلر استفاده می شود.

اگر اقدامات ساده برای کنترل علائم کافی نباشند یا واریس شدید باشد، روش هایی مانند اسکلروتراپی، درمان با لیزر یا امواج رادیویی و برخی روش های جراحی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب روش مناسب به وضعیت رگ ها و شدت بیماری بستگی دارد.

در صورت درد یا تورم مداوم پا نیز مراجعه پزشکی اهمیت دارد، زیرا در مواردی مشکلات وریدی می توانند با عوارضی مانند لخته خون همراه باشند.

در مجموع، سرکه سیب درمان اثبات شده ای برای واریس نیست و استفاده مستقیم از آن روی پوست نیز می تواند باعث تحریک یا آسیب پوستی شود. برای کنترل علائم، فعالیت بدنی، حرکت منظم، بالا گذاشتن پاها و در صورت توصیه پزشک استفاده از جوراب فشاری گزینه های مناسب تری هستند.

اگر واریس دارید یا علائم آن تشدید شده است، برای تشخیص و انتخاب روش درمان مناسب با پزشک مشورت کنید.

منبع: عصرایران