رونمایی از تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، به مناسبت سالگرد بانک صادرات ایران طی مراسمی با حضور افشین خانی مدیرعامل، اعضا هیئت مدیره و هیأت عامل از تمبر یادبود ۷۵ سالگی این بانک رونمایی شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراسم، اعتماد پایدار مشتریان و سرمایه انسانی متخصص را پشتوانه‌های اصلی ۷۵ سال فعالیت مستمر دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت عرضه خدمات بانکی و مالی نوین، اثرگذاری این بانک در ارتقای رفاه جامعه از گستره بیشتری برخوردار شود.

تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات ایران به عنوان نمادی از دهه‌ها مشارکت در رفع نیازهای بانکی مردم و آبادانی کشورمان با شعار «۷۵ سال تجربه؛ اعتماد و همراهی» طراحی شده است و همچون میراثی ارزشمند در موزه این بانک نگهداری خواهد شد.