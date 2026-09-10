وال استریت ژورنال:
موشکهای ایران بیخ گوش ناوهای آمریکا رسیدند
گزارش تکاندهنده والاستریتژورنال حاکی از آن است که ایران در این حملات از موشکهای بالستیک میانبرد مجهز به کلاهکهای پیشرفته و انفجاری هدایتپذیر استفاده کرده و به نوعی موشک های ایران به بیخ گوش ناوهای آمریکا رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۵| |
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روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» در گزارشی اعتراف کرد که حملات اخیر ایران به ناوهای جنگی آمریکا، در مقایسه با تلاشهای قبلی، به هدف نزدیکتر بوده اند و دلیل این امر آن است که ایران از موشکهای بالستیک مجهز به کلاهکهای مانورپذیر استفاده کرده است.
این منابع تصریح کردند ایران در حملات اخیر از موشکهای بالستیک میانبرد با فناوری پیشرفته استفاده کرده است که به کلاهک آنها امکان مانور و تغییر مسیر در حین پرواز به سمت اهداف متحرک را میدهد.
بر اساس این گزارش، این قابلیت میتواند دقت موشکها در هدف قرار دادن شناورهای متحرک، از جمله ناوهای جنگی، را افزایش دهد.
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