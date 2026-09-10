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وال استریت ژورنال:

موشک‌های ایران بیخ گوش ناو‌های آمریکا رسیدند

گزارش تکان‌دهنده وال‌استریت‌ژورنال حاکی از آن است که ایران در این حملات از موشک‌های بالستیک میان‌برد مجهز به کلاهک‌های پیشرفته و انفجاری هدایت‌پذیر استفاده کرده و به نوعی موشک های ایران به بیخ گوش ناوهای آمریکا رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۵
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1480 بازدید
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موشک های ایران

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی اعتراف کرد که حملات اخیر ایران به ناوهای جنگی آمریکا، در مقایسه با تلاش‌های قبلی، به هدف نزدیک‌تر بوده اند و دلیل این امر آن است که ایران از موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک‌های مانورپذیر استفاده کرده است.

این منابع تصریح کردند ایران در حملات اخیر از موشک‌های بالستیک میان‌برد با فناوری پیشرفته استفاده کرده است که به کلاهک آنها امکان مانور و تغییر مسیر در حین پرواز به سمت اهداف متحرک را می‌دهد.

بر اساس این گزارش، این قابلیت می‌تواند دقت موشک‌ها در هدف قرار دادن شناورهای متحرک، از جمله ناوهای جنگی، را افزایش دهد.

 

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موشک های ایران ناوهای آمریکا وال استریت ژورنال حمله ایران به ناوهای آمریکا موشک بالستیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
1
1
پاسخ
واقعا درود و خداقوت بر سازندگان همچین موشک هایی که لرزه بر اندام دشمن در فواصل حتی ۲۰۰۰کیلومتری می اندازند
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