عکس: شبنشینی شیرهای دریایی در انتهای زمین
کاهش چشمگیر یخهای قطبی در واپسین روزهای تابستان، بار دیگر سواحل صخرهای جزیره راتمانوف را به استراحتگاهی متراکم برای شیرهای دریایی نر اقیانوس آرام بدل ساخت؛ حضوری چنان انبوه که دسترسی به خشکی در منتهیالیه شرقی روسیه را ناممکن کرد و ناظران را ناچار به مشاهده این کلونی از درون قایقهای بادی ساخت.
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برچسبها:عکس بین الملل حیات وحش شیرهای دریایی اقیانوس آرام روسیه
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