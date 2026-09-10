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کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۲
بازدید: ۲۹۵۹
نظرات: ۱

عکس: شب‌نشینی شیرهای دریایی در انتهای زمین

کاهش چشمگیر یخ‌های قطبی در واپسین روزهای تابستان، بار دیگر سواحل صخره‌ای جزیره راتمانوف را به استراحتگاهی متراکم برای شیرهای دریایی نر اقیانوس آرام بدل ساخت؛ حضوری چنان انبوه که دسترسی به خشکی در منتهی‌الیه شرقی روسیه را ناممکن کرد و ناظران را ناچار به مشاهده این کلونی از درون قایق‌های بادی ساخت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل حیات وحش شیرهای دریایی اقیانوس آرام روسیه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
چه بامزه 🫪
پاسخ
3
0