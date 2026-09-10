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کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۱
بازدید: ۵۹۳

عکس: احیای جنگجویان ۲۲۰۰ ساله در چین

در شی‌آن، چین با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی در محل آرامگاه امپراتور چین شی‌هوانگ، کارشناسان میراث فرهنگی با استفاده از اسکن سه‌بعدی، پایش فراصوت و کنترل پیشرفته رطوبت، موفق به تثبیت رنگدانه‌های اصیل و مرمت دقیق مجسمه‌های ۲۰۰۰ ساله ارتش سفالین شدند؛ فرآیندی که اکنون در قالب چرخه‌ای کامل از کاوش تا نگهداری و در برابر دیدگان بازدیدکنندگان انجام می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جنگجویان ۲۲۰۰ ساله چین آزمایشگاه‌های تخصصی مرمت اسکن سه‌بعدی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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