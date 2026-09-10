عکس: احیای جنگجویان ۲۲۰۰ ساله در چین

در شی‌آن، چین با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی در محل آرامگاه امپراتور چین شی‌هوانگ، کارشناسان میراث فرهنگی با استفاده از اسکن سه‌بعدی، پایش فراصوت و کنترل پیشرفته رطوبت، موفق به تثبیت رنگدانه‌های اصیل و مرمت دقیق مجسمه‌های ۲۰۰۰ ساله ارتش سفالین شدند؛ فرآیندی که اکنون در قالب چرخه‌ای کامل از کاوش تا نگهداری و در برابر دیدگان بازدیدکنندگان انجام می‌شود.