عکس: تجمع گسترده در سئول در مخالفت با مشارکت کره جنوبی در جنگ علیه ایران

این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فشارهای سنگینی را بر کره جنوبی اعمال کرده است تا این کشور نیرو، ناوهای جنگی و هواپیماهای گشت‌زنی خود را برای مشارکت در عملیات‌های نظامی مرتبط با تنگه هرمز اعزام کند. معترضان با تجمع در مقابل سفارت آمریکا و برخی مراکز دولتی در سئول، مخالفت قاطع خود را با حضور نظامی کره جنوبی در این درگیری‌ها اعلام کردند. آن‌ها معتقدند که ورود کره جنوبی به این نبرد، این کشور را درگیر یک «جنگ تهاجمی و غیرقانونی» می‌کند و می‌تواند حاکمیت ملی و جان سربازان کره‌ای را به خطر بیندازد. همچنین معترضان هشدار دادند که کره جنوبی نباید جان سربازان خود را فدای سیاست‌های واشنگتن کند. لازم به ذکر است که تا این لحظه، مقامات کره جنوبی هرگونه اقدام برای کمک به آمریکا در این جنگ را تکذیب کرده‌اند.