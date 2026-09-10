عکس: نخستین همایش میاندورهای جمهوریخواهان در دالاس
اعضای حزب جمهوریخواه برای برگزاری نخستین همایش دو روزه میاندورهای خود در شهر دالاس گرد هم آمدند. ترامپ، در این گردهمایی، با تکرار ادعاهای پیشین خود، مدعی شد که آمریکا در جنگ علیه ایران پیروز شده است. وی در حالی این ادعا را مطرح کرد که به اهداف دقیق آمریکا از این جنگ اشارهای نکرد. ترامپ همچنین برخلاف گزارشهای رسمی و دادههای کشتیرانی، اظهار داشت که ارتش آمریکا تنگه هرمز را در کنترل خود دارد و پیشنهاد کرد که نام آن به «تنگه ترامپ» تغییر یابد. او مدعی شد که ایران در حال فروپاشی است و دیگر «قلدر خاورمیانه» محسوب نمیشود. این اظهارات در حالی بیان میشود که وال استریت ژورنال به نقل از مشاوران کاخ سفید گزارش داده بود که ایران توانایی مقاومت طولانیمدت در برابر جنگ را دارد و این درگیری ممکن است تا سال ۲۰۲۹ ادامه یابد. رئیسجمهور آمریکا همچنین در جمع هواداران جمهوریخواه خود، احتمال حمله به سایت «کوه کلنگ» را مطرح کرد و گفت که برخی تحرکات در این سایت مشاهده شده است.