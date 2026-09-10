عکس: آب شدن «دریای یخ» در فرانسه

در حالی که گرمای بی‌سابقه تابستانی، لایه‌های منجمد دائمی آلپ را ذوب کرده و موجب ریزش سنگ‌ها و ناایمن شدن مسیرهای صعود به مون‌بلان شده است، گردشگران از «مِر دِ گلاس» (Mer de Glace)، بزرگ‌ترین یخچال طبیعی فرانسه بازدید می‌کنند؛ جایی که برای کند کردن روند ذوب یخ، از پوشش‌های محافظ استفاده می‌شود.