En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
بنیان‌گذار آندوریل

تکنولوژی سنتکام به دست ایران افتاد

زیردریایی هوشمند و فوق‌سری آمریکا به دست ایران افتاد. پالمر لاکی، بنیان‌گذار آندوریل، اعتراف کرد تجهیزاتی که ماه‌ها در خدمت سنتکام بود، اکنون در دست ایران بوده و نگرانی‌ها از نشت اطلاعات و تکنولوژی آن بالا رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۱۶
| |
1320 بازدید
|
۱
زیردریایی

به گزارش تابناک؛ پالمر لاکی، بنیانگذار صنایع تسلیحاتی «آندوریل» آمریکا اعلام کرد: ایران یک زیردریایی تهاجمی و خودران به نام Dive-LD (دایو-ال‌دی) ساخت شرکت اندرویل را به غنیمت گرفته‌ است.

وی افزود: این سامانه که برای عملیات در محیط‌های پرخطر طراحی شده، ماه‌ها در منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) فعالیت داشته و هزاران ساعت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی عملیات انجام داده است.

 این وسیله نقلیه خاص ماه‌هاست که در سنتکام شناور بوده و هزاران ساعت با موفقیت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی فعالیت داشته است. 

این وسیله برای فعالیت در محیط‌هایی طراحی شده که برای انسان‌ها بسیار خطرناک هستند و احتمال خطر در آنها وجود دارد. من نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما ماه‌ها قبل از افتادن این وسیله به دست ایران، ارزش قابل توجهی داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زیردریایی سنتکام صنایع تسلیحاتی نیروهای آمریکایی
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدف گیری سه شناور وابسته به آمریکا توسط سپاه
اطلاعیه سنتکام درباره حملات جدید به ایران
شکار جدید سپاه را بهتر بشناسید + عکس
واکنش قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا به تهدیدات ارتش آمریکا
ایران ادعای سنتکام را به چالش کشید
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات آمريکا علیه شناورهای ایرانی
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
سنتکام: ۳ نفتکش ایرانی را هدف قرار دادیم
مسیر جدید صادرات نفت ایران باز شد
عکس: شکار چشم پنهان آمریکا در تنگه هرمز
بیانیه ستادکل و قرارگاه خاتم در پی حمله تروریستی آمریکا
سنتکام بعد از انکار جنایت سیریک؛ تحقیق می‌کنیم!
داستان‌سرایی فرمانده سنتکام: تنگه هرمز را مین‌روبی کردیم
تهدید فرمانده سنتکام علیه ناوگان نفتکش‌های ایران
بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
آبان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
1
2
پاسخ
مراقب اسب تروآ باشید لطفا.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۱ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qZI
tabnak.ir/005qZI