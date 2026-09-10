بنیانگذار آندوریل
تکنولوژی سنتکام به دست ایران افتاد
زیردریایی هوشمند و فوقسری آمریکا به دست ایران افتاد. پالمر لاکی، بنیانگذار آندوریل، اعتراف کرد تجهیزاتی که ماهها در خدمت سنتکام بود، اکنون در دست ایران بوده و نگرانیها از نشت اطلاعات و تکنولوژی آن بالا رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ پالمر لاکی، بنیانگذار صنایع تسلیحاتی «آندوریل» آمریکا اعلام کرد: ایران یک زیردریایی تهاجمی و خودران به نام Dive-LD (دایو-الدی) ساخت شرکت اندرویل را به غنیمت گرفته است.
وی افزود: این سامانه که برای عملیات در محیطهای پرخطر طراحی شده، ماهها در منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) فعالیت داشته و هزاران ساعت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی عملیات انجام داده است.
این وسیله نقلیه خاص ماههاست که در سنتکام شناور بوده و هزاران ساعت با موفقیت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی فعالیت داشته است.
این وسیله برای فعالیت در محیطهایی طراحی شده که برای انسانها بسیار خطرناک هستند و احتمال خطر در آنها وجود دارد. من نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما ماهها قبل از افتادن این وسیله به دست ایران، ارزش قابل توجهی داشت.
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