تکنولوژی سنتکام به دست ایران افتاد

زیردریایی هوشمند و فوق‌سری آمریکا به دست ایران افتاد. پالمر لاکی، بنیان‌گذار آندوریل، اعتراف کرد تجهیزاتی که ماه‌ها در خدمت سنتکام بود، اکنون در دست ایران بوده و نگرانی‌ها از نشت اطلاعات و تکنولوژی آن بالا رفته است.

به گزارش تابناک؛ پالمر لاکی، بنیانگذار صنایع تسلیحاتی «آندوریل» آمریکا اعلام کرد: ایران یک زیردریایی تهاجمی و خودران به نام Dive-LD (دایو-ال‌دی) ساخت شرکت اندرویل را به غنیمت گرفته‌ است.

وی افزود: این سامانه که برای عملیات در محیط‌های پرخطر طراحی شده، ماه‌ها در منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) فعالیت داشته و هزاران ساعت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی عملیات انجام داده است.

این وسیله نقلیه خاص ماه‌هاست که در سنتکام شناور بوده و هزاران ساعت با موفقیت در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی فعالیت داشته است.

این وسیله برای فعالیت در محیط‌هایی طراحی شده که برای انسان‌ها بسیار خطرناک هستند و احتمال خطر در آنها وجود دارد. من نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما ماه‌ها قبل از افتادن این وسیله به دست ایران، ارزش قابل توجهی داشت.