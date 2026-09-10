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دو ویدیو از هلی کوپترهای بلک هاوک منهدم شده در اردن
تصاویری از انتقال هلی کوپترهای بلک هاوک ارتش آمریکا از پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن منتشر شده که در میان آنها دست کم سه بالگرد آسیبدیده بر اثر حملات موشکی ایران دیده میشود. بر اساس این تصاویر برخی از این هلی کوپترها به شدت آسیب دیده و بخش وسیعی از کابین و سیستم هدایت و کنترل آنها از بین رفته است. دو ویدیو از این هلی کوپترها را در تابناک میبینید.
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