یادداشت رهبر شهید انقلاب درباره جلال آلاحمد
آنچه در تصویر میخوانید پاسخهای رهبر شهید انقلاب به پرسشهای انتشارات رواق است که در سال ۱۳۵۸ و در تبیین منش فکری و عملی جلال آلاحمد مرقوم کردهاند.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۰۱| |
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به گزارش تابناک؛ آنچه در تصویر میخوانید پاسخهای رهبر شهید انقلاب به پرسشهای انتشارات رواق است که در سال ۱۳۵۸ و در تبیین منش فکری و عملی جلال آلاحمد مرقوم کردهاند.
متن سوالات رواق هم اینک در دست نیست، اما از فحوای پاسخ ها قابل حدس است، سؤالاتی چون نحوه آشنایی با ایدههای آلاحمد، ساحتهای نقشآفرینی فرهنگی او، واپسین منزل فکری وی و نقش او در بسترسازی برای انقلاب و... نگاه جامعالاطراف «آقای شهید ایران» به کارنامه آلاحمد، به ویژه واپسین فصل آن، بازگوکننده نکات مهمی است که میتواند جلالپژوهان را مددکار باشد.
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