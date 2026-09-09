نبض خبر
اعلام هشدار حمله پاکستان به یمن برای دفاع از عربستان! + زیرنویس
هنوز مهر پیمان مکه خشک نشده که خواجه محمد آصف وزیرامورخارجه پاکستان اعلام کرد که در صورت حملات یمن به خاک عربستان، پاکستان برای دفاع از عربستان وارد خواهد شد و این پیمان عملیاتی میشود! ارتش عربستان فاقد نیروی زمینی بزرگ است و ممکن است ارتش پاکستان با حدود 600 هزار نیروی نظامی قرار است ضعف سایز کوچک ارتش عربستان را جبران کند. اظهارات خواجه را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر خواجه محمد آصف پیمان مکه ویدیو جنگ عربستان و یمن
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