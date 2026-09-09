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نجات موفقیت‌آمیز خرس قهوه‌ای از فنس باغ انگور + عکس

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد از ماموریت موفقیت‌آمیز بیهوش‌سازی و نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای گرفتار در فنس باغ انگور در منطقه حفاظت شده دنا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۷۳
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خرس قهوه ای

به گزارش تابناک، عبدال دیانتی نسب چهارشنبه ۱۸ شهریور گفت: صبح امروز پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در محدوده باغات انگور منطقه «اندرسا»، شهر سی‌سخت، تیم تخصصی بیهوشی به همراه تجهیزات کامل از سوی اداره کل محیط زیست به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در بازدید میدانی مشخص شد که یک قلاده خرس قهوه ای حدوداً دو ساله، هنگام ورود به یکی از باغات انگور در منطقه اندرسا، از ناحیه سر و گردن در تورهای فنس اطراف باغ گرفتار شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به اینکه هرگونه دستکاری مستقیم بدون بیهوشی، خطر آسیب جدی به حیوان و امدادگران را به همراه داشت، تنها راهکار اصولی، بیهوش کردن خرس بود که خوشبختانه تیم اعزامی با دقت و مهارت کامل، عملیات بیهوشی را با موفقیت به انجام رسانده و بلافاصله پس از اطمینان از شرایط پایدار حیوان، آن را به یک منطقه امن و دور از سکونت انسانی در دل طبیعت دنا منتقل کردند.

دیانتی‌نسب اظهار کرد: پس از انتقال به منطقه امن و طی فرآیند ریکاوری به مدت یک ساعت، خرس به هوش آمد و بدون هیچ آسیب دیدگی، با قدرت به حیات وحش بازگشت.

وی ضمن تقدیر از گزارشگری به موقع مردم محلی، بیان کرد: از همه باغداران و ساکنان مناطق همجوار منطقه حفاظت شده دنا درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه حیوان آسیب دیده، مراتب را سریعاً به سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست اطلاع دهند.

منبع: اداره‌کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

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کهگیلویه و بویر احمد دنا منطقه حفاظت شده خرس قهوه ای نجات حفاظت محیط زیست محیط بانان
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