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خطر پنهان دود سیگار برای کسانی که سیگاری نیستند

یک مطالعه جهانی تازه هشدار می‌دهد دود سیگار فقط سلامت افراد سیگاری را تهدید نمی‌کند؛ میلیاردها نفر در سراسر جهان در معرض دود دست‌دوم قرار دارند و میلیون‌ها کودک نیز در میان قربانیان آن هستند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۶۵
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دود سیگار

به گزارش تابناک؛ این مطالعه جدید که در مجله لنست منتشر شد، تایید می‌کند هیچ سطحی از قرار گرفتن در معرض دود سیگار محیطی وجود ندارد که بتوان آن را بی‌خطر دانست.

مطالعه‌ای که امروز منتشر شد، میزان قرار گرفتن در معرض دود سیگار محیطی را تخمین زده و بار بیماری را در ۲۰۴ کشور و منطقه بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ تعیین کرد.

این مطالعه نشان داد از میان تقریبا ۲.۷ میلیارد نفری که در سال ۲۰۲۳ در معرض دود سیگار قرار گرفته‌اند، ۷۶۷ میلیون نفر کودک و نوجوان از نوزاد تا ۱۴ ساله بوده‌اند.

همچنین تخمین زده می‌شود که این مواجهه منجر به ۱.۶۶ میلیون مرگ زودرس و همچنین ناتوانی و بیماری زودرس شده است. تخمین زده می‌شود که قرار گرفتن در معرض دود سیگار محیطی باعث ۵.۲ میلیون عفونت تنفسی در کودکان در سال ۲۰۲۳ شده باشد.

مطالعات جدید تایید می‌کند دخانیات همچنان عامل اصلی بیماری در سطح جهان است و بسیاری از افراد غیرسیگاری که در معرض دود سیگار قرار دارند در میان هشت میلیون نفری هستند که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۳ بر اثر بیماری‌های مرتبط با دخانیات جان خود را از دست خواهند داد.

این مطالعه توضیح می‌دهد افرادی که در نزدیکی یک فرد سیگاری هستند، هم در معرض «دود جانبی» و هم دودی هستند که مستقیما توسط فرد سیگاری بیرون داده می‌شود. «دود جانبی» دودی است که از انتهای در حال سوختن سیگار ساطع می‌شود.

دود جانبی که بخش عمده‌ای از هوای استنشاق شده توسط افراد غیرسیگاری را تشکیل می‌دهد، دود فیلتر نشده است و در مقایسه با دودی که مستقیما توسط افراد سیگاری استنشاق می‌شود، حاوی غلظت‌های بالاتری از ترکیبات سمی و سرطان‌زا در هر واحد است.

این مطالعه همچنین خاطرنشان کرد زنان به شدت تحت تأثیر دود سیگار قرار دارند، به خصوص در مناطقی که میزان سیگار کشیدن زنان کم است. با وجود این بار عظیم، قرار گرفتن در معرض دود دست دوم (محیطی) به ندرت آنطور که شایسته است به عنوان یک عامل خطر اصلی برای سلامت زنان شناخته می‌شود.

این تیم کارشناسی از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات کنترل دخانیات قوی‌تری را در اماکن عمومی و خانه‌ها اجرا کنند تا زنان و کودکان را از اثرات مضر دود سیگار محیطی بهتر محافظت کنند.

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