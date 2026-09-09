تصاویر اشرار خیابان فرشته که دستگیر شدند

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از دستگیری دو نفر از عاملان اصلی شرارت، ایجاد مزاحمت، ضرب‌وجرح عمدی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد در محدوده خیابان فرشته خبر داد. پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در این خصوص هشدار داد ترددهای غیرضروری و «دور دور» کردن در برخی نقاط شهر، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و رفتارهای خارج از عرف که گاه زمینه‌ساز درگیری و وقوع جرایم دیگر می‌شود، قابل‌قبول نیست و پلیس با این‌گونه رفتارها قاطعانه برخورد خواهد کرد.