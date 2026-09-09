عکس: حاشیه های تشییع پیکر جواد مجابی

مراسم تشییع پیکر زنده یاد «جواد مجابی» شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی، صبح چهارشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) با حضور نویسندگان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، از مقابل منزل ایشان در کوی نویسندگان تهران برگزار شد. عکس: علی هدایتی