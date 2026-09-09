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کد خبر: ۱۳۹۳۶۵۳
بازدید: ۵۵۶

عکس: حاشیه های تشییع پیکر جواد مجابی

مراسم تشییع پیکر زنده یاد «جواد مجابی» شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی، صبح چهارشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) با حضور نویسندگان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، از مقابل منزل ایشان در کوی نویسندگان تهران برگزار شد. عکس: علی هدایتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری تشییع جواد مجابی نویسنده شاعر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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