عکس: حاشیه های تشییع پیکر جواد مجابی
مراسم تشییع پیکر زنده یاد «جواد مجابی» شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامهنگار ایرانی، صبح چهارشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) با حضور نویسندگان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم، از مقابل منزل ایشان در کوی نویسندگان تهران برگزار شد. عکس: علی هدایتی
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برچسبها:عکس خبری تشییع جواد مجابی نویسنده شاعر
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