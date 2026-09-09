En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
تابناک گزارش می‌دهد

افشای محتوای پیام محرمانه آمریکا به ایران؛ «ترامپ به تفاهم نامه باز نمی‌گردد»

هیات‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر در سفر به ایران، حامل پیامی ویژه از سوی رئیس جمهور آمریکا به تهران بوده اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۹
| |
3578 بازدید
دونالد ترامپ

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروط ایران برای بازگشت ثبات به منطقه و بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد.

در این راستا، وی تصریح کرده است: اگر دشمن خواهان پایان این وضعیت است، باید ضمن توقف کامل جنگ، از تهدید مجدد دست بکشد، ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقب‌نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران آزاد شود و از هرگونه مداخله در توان هسته‌ای و موشکی کشور دست بردارد؛ توانی که متعلق به ایران بوده و بر اساس فتوای رهبری، هرگز به سمت ساخت سلاح اتمی نرفته و نخواهد رفت.

پیام محرمانه آمریکا به ایران چه بود؟

 شروط جدید ایران در حالی مطرح می‌شود که سایت «میدل ایست آی» در گزارشی اعلام کرده که در سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران، او یک پیام واحد از دونالد ترامپ داشت: «من به تفاهم‌نامه اسلام آباد برنخواهم گشت.»

در ۲۴ آگوست، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران سفر کرد تا پیام مهمی را ابلاغ کند.

در همان روز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در واشنگتن از آغاز کارزار فشار اقتصادی «روز دی» علیه ایران خبر داد و هشدار داد که کشور‌هایی که به تجارت با تهران ادامه می‌دهند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند.

منیر در تهران با مقامات ارشد ایرانی، از جمله مسعود پزشکیان و سرلشکر محسن رضایی، دبیر تازه منصوب شده شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد.

پیام مشابه آمریکا برای ایران از طریق قطر

سه روز پس از دیدار منیر، مقامات ارشد قطری از جمله نخست‌وزیر، به ایران سفر کردند و همچنین پیام ترامپ را مبنی بر اینکه او به تفاهم‌نامه بازنخواهد گشت، ابلاغ کردند.

به گفته منابع، مقامات ایرانی به منیر و هیأت قطری گفتند که تفاهم‌نامه را می‌پذیرند و هیچ چیز دیگری را نمی‌پذیرند.

منابع گفتند که عمان و قطر به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست، از جمله با هدف احیای توافق با برخی اصلاحات، ادامه می‌دهند.

در ۶ سپتامبر، یک هیأت قطری دیگر به رهبری علی الثوادی، وزیر تأثیرگذار قطری بدون پست، که به کمک به نزدیک‌کردن ایران و آمریکا به توافق در پشت صحنه مشهور است، یک سفر اعلام‌نشده به تهران داشت.

به گفته دو منبع، الثوادی پاسخ ترامپ را به آخرین پیام ایران ابلاغ کرد، که در آن رئیس‌جمهور آمریکا مجدداً تأکید کرد که به تفاهم‌نامه بازنخواهد گشت.

در همین حال، ایران به مقامات قطری دوباره گفت که نه تفاهم‌نامه را کنار خواهد گذاشت و نه درباره متن جدیدی مذاکره خواهد کرد.

تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که در ۱۷ ژوئن به دست آمد، چارچوبی برای پایان دادن به ماه‌ها جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ایجاد کرد. همچنین قرار بود مبنایی برای مذاکرات بیشتر بین تهران و واشنگتن فراهم کند، در حالی که چندین موضوع مهم را نادیده گرفت.

این امتیازات شامل معافیت نفتی بود که به ایران اجازه می‌داد درآمد‌های نفتی خود را مستقیماً به دلار آمریکا دریافت کند، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، و از همه مهمتر، به رسمیت شناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز.

یک منبع محافظه‌کار گفت که ترامپ به دنبال توافقی جدید است، نه بازگشت به تفاهم‌نامه.

با این حال، به گفته یک تحلیلگر سیاسی در تهران که خواست نامش فاش نشود، توافق موجود برای ایران امتیازات قابل توجهی داشت.

این تحلیلگر گفت که ترامپ تحت فشار مخالفان در واشنگتن، به ویژه نئومحافظه‌کاران و اسرائیل قرار گرفته بود که کارزاری را با متهم کردن او به «تسلیم» شدن در برابر تهران، به راه انداخته بودند.

در همین حال، در طول تابستان، نظامیان آمریکا به تدریج یک کریدور کشتیرانی را از طریق تنگه هرمز گشودند و به تانکر‌ها اجازه عبور از یک کانال جنوبی در امتداد سواحل عمان را دادند.

به گفته این تحلیلگر، هدف از این اقدام، تضعیف توافق و تحریک تهران به واکنش در برابر آنچه ایران نقض توافق می‌دانست، بود تا بهانه‌ای برای خروج ترامپ از تفاهم‌نامه ایجاد کند.

در طول شش ماه گذشته، جنگ بار‌ها به دوره‌های آرامش نسبی فروکش کرده، اما دوباره با درگیری‌های پراکنده شعله‌ور شده است.

نبرد بر سر تنگه هرمز هفته گذشته شعله‌ور شد و نیرو‌های ایرانی و نظامیان آمریکا در آخر هفته به تبادل حملات تلافی‌جویانه علیه کشتی‌ها پرداختند.

ترافیک کشتیرانی در تنگه در ابتدای این هفته کند شد، پس از آنکه ایران تهدید کرد که به هر حمله جدید آمریکا پاسخ خواهد داد.

تفاهم‌نامه در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ شروع به از هم پاشیدن کرد، زیرا اختلافاتی بر سر اجرای آن، به ویژه در مورد بازگشایی تنگه هرمز، پدیدار شد.

پس از آنکه ایران در پاسخ به تلاش واشنگتن برای ایجاد یک کریدور، به کشتی‌های عبوری از تنگه حمله کرد، آمریکا در ۷ ژوئیه، معافیت‌های کلیدی تحریم‌های صادرات نفت را لغو کرد و عملاً یکی از مفاد اصلی اقتصادی توافق را از بین برد.

دو طرف همچنین بر سر اختیارات ایران برای کنترل ترافیک دریایی و بر سر زمان و دامنه لغو محاصره دریایی آمریکا با یکدیگر درگیر شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جنگ ایران و آمریکا تفاهم نامه ایران و آمریکا میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا عاصم منیر
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ تمام عیار ایران و آمریکا ممکن است هر لحظه شروع شود/ مذاکرات شروع هم بشود به نتیجه نمی‌رسد
ایران ممکن است محاصره دریایی ترامپ را با جنگ بشکند/ ایران به دنبال توافق مکتوب با آمریکا نباشد/ میانجی‌گران باید روی یک عقب‌نشینی عمل‌گرایانه کار کنند
چرا ایران و آمریکا در حین مذاکره به جنگیدن ادامه می‌دهند؟/ «گفت‌و‌گو-جنگ» منافع طرفین را تأمین می‌کند!
تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد/ انتقال شروط جدید تهران به واشنگتن
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند
منطقه محدود اعلامی ایران در تنگه هرمز چیست؟/ ایران صحبتی از حمله به کشتی‌ها نکرده است
چرا تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شکست خورد؟/ یک محاسبه اشتباه می‌تواند جنگ را تشدید کند
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
تصاویر تازه از لحظه انهدام پالایشگاه حیفا با موشک ایران
کره جنوبی چرا خود را درگیر هرمز می‌کند؟ / این مأموریت جز هزینه سودی برایشان ندارد
حملات عربستان به یمن ادامه دارد
متن رسمی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ثبت شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی
شگفتانه‌های دفاعی ادامه دارد
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل متناسب، متضمن نگهداشت نیروی متخصص/ «اهداف» الگوی موفق حکمرانی منابع انسانی
افزایش نرخ آیفون ۱۸ پرو کمتر از حد تصور
حضور نتانیاهو در منطقه جبل الشیخ سوریه
سناریوی خطرناک آمریکا؛ فرود تفنگداران در جزایر ایرانی
افشای محتوای پیام محرمانه آمریکا به ایران؛ «ترامپ به تفاهم نامه باز نمی‌گردد»
ادعای جدید سی‌ان‌ان درباره سایت هسته‌ای کوه کلنگ
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!
پیکر جواد مجابی در امام‌زاده طاهر آرام گرفت
انتشار گزیده عاشقانه‌های شورانگیز محمود درویش
حکمی جدید علیه تاج و همراهان به اتهام اختلاس/ فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۰ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qYD
tabnak.ir/005qYD