در حالی که اقتصاد کشور تحت فشارهای جنگی و تحریم‌ها، در مضیقه ارزی قرار دارد و بخش‌های حیاتی همچون دارو و صنعت در تنگنای تأمین منابع قرار گرفته‌ اما بخشنامه‌های جدید گمرک و وزارت صمت، مسیر ورود خودروهای فوق‌لوکس نظیر لکسوس LX600، LX700، لندکروزر هیبرید و مدل‌های G و E کلاس بنز را هموار کرده است که این دوگانگی، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اخلاقی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.

دستگاه اجرایی با بهانه و توجیه بدون انتقال ارز اما تلاش دارد تا ارتباط بین واردات تجملاتی و منابع ملی را انکار کند ، اما نگاهی به دستورالعمل‌های ثبت سفارش نشان می‌دهد که عبارت «از محل ارز دیگران»، همان در باز رانت برای سرمایه‌داران داخلی است تا با تزریق ریال به شبکه صرافی‌های غیررسمی، تقاضای ارزی زیادی را به بازار آزاد تحمیل کنند.

این ارز از مریخ نمی‌آید؛ بلکه از همان اقتصادی تأمین می‌شود که نرخ نان و لبنیات مردم را تعیین می‌کند و حتی تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانه‌ها ماه‌ها در صف انتظار ارز می‌مانند. بنابراین تبعیض در این سازوکار، فراتر از تأمین مالی است؛ محدود کردن مجوزها به «ایرانیان مقیم خارج»، خود این مجوز را به کالایی گران‌قیمت تبدیل کرده است.

واسطه‌ها اما با خرید صوری هویت مقیمان خارج و استفاده از وکالت‌نامه‌های جعلی، رانت‌های چند ده میلیاردی ایجاد کرده و سیاست‌گذار با مهر و امضای قانونی، بستر ایجاد دلال‌بازی را فراهم کرده است.

اما سیاست یک بام و دو هوا در تخصیص منابع، پیام خطرناکی به جامعه می دهد و آن این است که ریاضت و تحمل تحریم‌ها سهم تولیدکننده و طبقات فرودست است، اما مصرف‌گرایی متظاهرانه برای دارندگان رانت، بدون مانع است.

اگر دولت و وزارت صمت مدعی پاسخگویی هستند، باید فوراً اسامی منتفعان، مبادی تأمین ارز و سازوکار انتقال مالکیت این خودروها را علنی کنند تا مشخص شود چه کسانی در بحبوحه شرایط جنگی، از رنج مردم، قلعه‌های اشرافی خود را می‌سازند.



تا چه زمانی قرار است سـیستم مجوزدهی وزارت صمت، ابزاری برای تبدیل سرمایه مردم به سود دلالان باشد؟ پاسخگویی یعنی شفافیت کامل و اینکه چه کسی مجوز گرفت؟ ارز از کجا آمد؟ و چه کسی در شرایط جنگی، از رنج مردم برای خرید بنز G-Class استفاده کرد؟



خبرنگار اقتصادی تابناک