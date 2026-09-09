سردار محبی؛ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شروط ایران جهت پیان جنگ را اعلام کرد

شروط جدید ایران برای توقف جنگ اعلام شد

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظهر امروز در نشست با مدیران رسانه در استان مرکزی اعلام کرد: اگر دشمن خواهان پایان این وضعیت است، باید:

۱- جنگ را کامل متوقف کند.

۲- از تهدید مجدد دست بکشد.

۳- ارتش اسرائیل از لبنان عقب‌نشینی کند.

۴- محاصرهٔ یمن پایان یابد.

۵- ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شدهٔ ایران آزاد شود.

۶- و از هرگونه مداخله در توان هسته‌ای و موشکی کشور دست بردارد.