شروط جدید ایران برای توقف جنگ اعلام شد
سردار محبی؛ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شروط ایران جهت پیان جنگ را اعلام کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۶۳۹| |
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به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظهر امروز در نشست با مدیران رسانه در استان مرکزی اعلام کرد: اگر دشمن خواهان پایان این وضعیت است، باید:
۱- جنگ را کامل متوقف کند.
۲- از تهدید مجدد دست بکشد.
۳- ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی کند.
۴- محاصرهٔ یمن پایان یابد.
۵- ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شدهٔ ایران آزاد شود.
۶- و از هرگونه مداخله در توان هستهای و موشکی کشور دست بردارد.
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